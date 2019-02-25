Екс-керівника Генштабу ЗСУ підозрюють у держзраді

Колишньому керівнику Генерального штабу Збройних Сил генерал-полковнику Володимиру Замані вручили підозру про державну зраду.

Військова прокуратура разом з СБУ затримали чоловіка вранці 25 лютого, зазначили в УНН.

Читайте також: У Генштабі заявили про спробу підпалу одного з арсеналів ЗСУ

За даними видання, повідомлення про підозру в держзраді налічує 80 аркушів.

Що відомо про Володимира Заману? Генерал-полковник. З 2012 року очолював Генеральний Штаб Збройних Сил України. 18 лютого 2014 року під час Революції гідності, відмовився виконувати злочинний наказ тогочасного керівництва держави про застосування сили до мітингувальників на Майдані й подав рапорт про звільнення. З 22 лютого до червня 2014 був уповноваженим Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.

Суть звинувачень поки що не відома, тривають обшуки.