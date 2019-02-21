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      У Генштабі заявили про спробу підпалу одного з арсеналів ЗСУ

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      Один з військових арсеналів ЗСУ намагалися підпалити
      Один з військових арсеналів ЗСУ намагалися підпалити / Вибух на арсеналі в Ічні, ілюстративне фото

      Охорона одного з військових арсеналів попередила спробу підпалу одного з арсеналів. Військові вчасно ліквідували загрозу.

      У коментарі 24 каналу в Генштабі повідомили, що наразі не можуть сказати, про який саме арсенал йде мова.

      Читайте також: На військових складах в Ічні знайшли безпілотник

      Там зазначили, що слідчі дії тривають. Загрозу оперативно ліквідували, жодних наслідків спроби підпалу немає. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. 

      Зазначимо, від 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою. Останній гучний випадок – на 6-му арсеналі поблизу міста Ічня, що на Чернігівщині.

       Дивіться відео про вибухи на військових складах біля Ічні 9 жовтня:

      Тоді евакуювали близько 10 тисяч місцевих жителів, закрили повітряний простір, припинили рух низки поїздів і перекрили низку доріг. По допомогу до медиків звернулись 63 людини. Згодом у прокуратурі заявили, що причина вибуху – диверсія. 

      На яких арсеналах ставались вибухи:

      Вибухи на арсеналах

      blog_ava
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      Теги: Збройні сили України Зброя Новини України Новини політики Пожежа
      Джерело: 24 канал
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