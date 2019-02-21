У Генштабі заявили про спробу підпалу одного з арсеналів ЗСУ
Охорона одного з військових арсеналів попередила спробу підпалу одного з арсеналів. Військові вчасно ліквідували загрозу.
У коментарі 24 каналу в Генштабі повідомили, що наразі не можуть сказати, про який саме арсенал йде мова.
Читайте також: На військових складах в Ічні знайшли безпілотник
Там зазначили, що слідчі дії тривають. Загрозу оперативно ліквідували, жодних наслідків спроби підпалу немає. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Зазначимо, від 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою. Останній гучний випадок – на 6-му арсеналі поблизу міста Ічня, що на Чернігівщині.
Дивіться відео про вибухи на військових складах біля Ічні 9 жовтня:
Тоді евакуювали близько 10 тисяч місцевих жителів, закрили повітряний простір, припинили рух низки поїздів і перекрили низку доріг. По допомогу до медиків звернулись 63 людини. Згодом у прокуратурі заявили, що причина вибуху – диверсія.
На яких арсеналах ставались вибухи:
Вибір редакції
-
День рідної мови: найцікавіші факти про українську, які ми часто забуваємосьогодні , 18:15
-
Чинний полковник Нацгвардії бив ногами нинішнього бійця ЗСУ на Майдані: з'явилися обурливі фотосьогодні , 17:19
-
Найдоступніший смартфон з лінійки Samsung Galaxy S10е: ціна та старт продажів в Українісьогодні , 16:00