У Генштабі заявили про спробу підпалу одного з арсеналів ЗСУ

Охорона одного з військових арсеналів попередила спробу підпалу одного з арсеналів. Військові вчасно ліквідували загрозу.

У коментарі 24 каналу в Генштабі повідомили, що наразі не можуть сказати, про який саме арсенал йде мова.

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Там зазначили, що слідчі дії тривають. Загрозу оперативно ліквідували, жодних наслідків спроби підпалу немає. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Зазначимо, від 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою. Останній гучний випадок – на 6-му арсеналі поблизу міста Ічня, що на Чернігівщині.



Дивіться відео про вибухи на військових складах біля Ічні 9 жовтня:

Тоді евакуювали близько 10 тисяч місцевих жителів, закрили повітряний простір, припинили рух низки поїздів і перекрили низку доріг. По допомогу до медиків звернулись 63 людини. Згодом у прокуратурі заявили, що причина вибуху – диверсія.



На яких арсеналах ставались вибухи:



