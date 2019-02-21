В Генштабе заявили о попытке поджога одного из арсеналов ВСУ
Охрана одного из военных арсеналов пресекла попытку поджога. Военные вовремя ликвидировали угрозу.
В комментарии 24 каналу в Генштабе сообщили, что пока не могут сказать, о каком именно арсенале идет речь.
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Там отметили, что следственные действия продолжаются. Угрозу оперативно ликвидировали, никаких последствий попытки поджога нет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Отметим, от 2015 по 2018 год в Украине произошел ряд взрывов на военных складах с боеприпасами и техникой. Последний громкий случай – на 6-м арсенале вблизи города Ичня, на Черниговщине.
Смотрите видео о взрывах на военных складах возле Ични 9 октября:
Тогда эвакуировали около 10 тысяч местных жителей, закрыли воздушное пространство, прекратили движение ряда поездов и перекрыли ряд дорог. За помощью к медикам обратились 63 человека. Впоследствии в прокуратуре заявили, что причина взрыва – диверсия.
На каких арсеналах происходили взрывы:
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