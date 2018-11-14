На военных складах в Ичне нашли беспилотник

Во вторник, 13 ноября, на технической территории военных складов, в городе Ичня на Черниговщине, обнаружили квадрокоптер "Фантом". Беспилотник находился на земле возле одного из хранилищ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

После предварительного осмотра беспилотника на нем не обнаружили внешних повреждений. Аппарат передали работникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия.

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"Подчеркиваем, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений", – предупредили в Минобороны.

Там также отметили, что причастных к таким инцидентам лиц будут задерживать и привлекать к ответственности согласно законодательству Украины.

Напомним, рано утром 9 октября на 6-м арсенале возле города Ичня начались взрывы. Впоследствии в военной прокуратуре сообщили, что взрывы на военных складах под Ичней произошли вследствие диверсии.



Отметим, что нередко в подобных диверсий на военных складах в Украине были причастны беспилотники.