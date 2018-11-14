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      На военных складах в Ичне нашли беспилотник

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      На арсенале в Ичне нашли беспилотник
      На арсенале в Ичне нашли беспилотник / Пресс-служба Минобороны Украины

      Во вторник, 13 ноября, на технической территории военных складов, в городе Ичня на Черниговщине, обнаружили квадрокоптер "Фантом". Беспилотник находился на земле возле одного из хранилищ.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

      После предварительного осмотра беспилотника на нем не обнаружили внешних повреждений. Аппарат передали работникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия.

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      "Подчеркиваем, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений", – предупредили в Минобороны.

      Там также отметили, что причастных к таким инцидентам лиц будут задерживать и привлекать к ответственности согласно законодательству Украины.

      Напомним, рано утром 9 октября на 6-м арсенале возле города Ичня начались взрывы. Впоследствии в военной прокуратуре сообщили, что взрывы на военных складах под Ичней произошли вследствие диверсии.

      Отметим, что нередко в подобных диверсий на военных складах в Украине были причастны беспилотники.

      Вибухи військові склади Ічня арсенал

      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины Міністерство оборони України авиация Взрывы на арсенале возле Ични Новости Чернигова
      Источник: 24 канал
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