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      Прокуратура установила причины взрывов на артскладах в Ичне

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      Взрывы в Ичне
      Взрывы в Ичне / informator.news

      Взрывы на военных складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии.

      Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на военного прокурора центрального региона Украины Григорий Рябенко.

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      "Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. Сейчас проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как именно был заложен взрывной предмет и кем", – сказал он.

      вибухи в Україні на військових складах інфографіка
      Взрывы на военных складах в Украине: инфографика

      Смотрите видео о взрывах на военных складах возле Ични 9 октября:

      Напомним, рано утром 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале возле города Ичня на Черниговщине. В связи с этим были эвакуированы около 10 тысяч местных жителей и закрыто воздушное пространство. Пострадавших нет. Впоследствии в СБУ обнародовали три основные версии причин происшествия.

      Теги: Новости Украины Взрывы на арсенале возле Ични
      Источник: 24 Канал
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