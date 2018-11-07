Прокуратура установила причины взрывов на артскладах в Ичне

Взрывы на военных складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на военного прокурора центрального региона Украины Григорий Рябенко.

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"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. Сейчас проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как именно был заложен взрывной предмет и кем", – сказал он.



Взрывы на военных складах в Украине: инфографика

Смотрите видео о взрывах на военных складах возле Ични 9 октября:

Напомним, рано утром 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале возле города Ичня на Черниговщине. В связи с этим были эвакуированы около 10 тысяч местных жителей и закрыто воздушное пространство. Пострадавших нет. Впоследствии в СБУ обнародовали три основные версии причин происшествия.