Взрывы на военных складах: что нужно сделать, чтобы не подписывать мировую на условиях россиян

29 октября на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А", расположенного на окраине Сватово произошел пожар.

Тогда Украина впервые за время войны, но далеко не впервые за время своей независимости увидит, как взлетает в воздух ее оборонный потенциал.

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На то время на складе хранится около 3,5 тысяч тонн боеприпасов, среди которых будут снаряды к системам залпового огня "Град" и "Ураган", противопехотные и противотанковые мины. В дальнейшем на территории города обнаружат более 11 тысяч взрывоопасных предметов.



Взрывы в Сватово

Город отключат от электро- и газоснабжения. Пожар удастся потушить за несколько дней, будет задействовано две сотни спецтехники. В результате взрыва погибнут 4 человека (трое военнослужащих и один гражданский), пострадают 20 человек (13 военных, 1 спасатель и 6 гражданских).

Взрывами повреждены 25 социальных объектов; 59 многоквартирных домов; более трех тысяч домов частного сектора; 45 промышленных объектов.

Даже в 2018 году не все пострадавшие получили компенсацию, а некоторые люди продолжат жить в полуразрушенных домах. СМИ пишут, что по адресам, где согласно актам выполненных работ, разрушения ликвидированы, такие работы не выполнены вовсе или лишь частично.

29 октября 2015 года СБУ откроет уголовное производство по факту взрывов на складе РАО ВСУ с предварительной квалификацией "террористический акт".

Однако уже 8 ноября Генеральная прокуратура откроет другое уголовное производство "халатное отношение к военной службе" и объявит подозрение начальнику объединенных складов сектора "А" майору Александру Литвиненко. В 2016 году он заявит, что на склад боеприпасов были сброшены с беспилотного аппарата боеприпасы зажигательного типа.

Литвиненко признают виновным. Он пойдет на сделку со следствием и признает вину по статье невыполнение приказа в условиях особого периода. Литвиненко якобы не смог обеспечить на складе в Сватово надлежащих мер безопасности, а также не выполнил устный приказ командования по устранению выявленных в ходе инспекции нарушений.



Майор Александр Литвиненко

Литвиненко будет приговорен к 7 месяцам 22 суткам содержания в дисциплинарном батальоне. Половину срока он отсидит в СИЗО, фактически станет свободен после оглашения приговора.

Также будет уволен профильный заместитель начальника Генерального штаба, еще 18 человек понесут дисциплинарное наказание. Но это лишь часть истории. Взрывы на складах вооружений начнут происходить за 10 лет до начала войны на Донбассе.

10 октября 2003 года взрывы звучали в Бахмуте. В мае 2004 и июле 2005 года будут взлетать в воздух стратегические запасы в Новобогдановке. В августе 2008 году – в Лозовой. 20 марта 2014 года сгорят несколько танков в Кривом Роге.

22 сентября 2017 года будут взрываться склады возле населенного пункта Новоянисоль Донецкой области. 25 мая 2018 года взорвется склад 92 бригады в Старой Николаевке.

Но самыми важными с точки зрения национальной безопасности были взрывы:

23 марта 2017 года в Балаклее

26 сентября 2017 года в Калиновке

и 9 октября 2018 года в Ичне

Почему я так говорю – потому что это были 3 из шести стратегических арсеналов. Беспрецедентно большие запасы боеприпасов, которые Советский Союз держал на территории Украины на случай регионального или мирового конфликта.

По телевизору взрывы в Сватово и Балаклее могут выглядеть одинаково страшно. Так же, как правильно снятый митинг на тысячу человек может сойти за митинг на 10 тысяч. Но разница здесь значительно больше.

Если говорить языком цифр – то в Сватово сгорели 3,5 тысячи тонн боеприпасов. За время АТО мы выстреляли 70 тысяч тонн. А на трех упомянутых мною стратегических складах за то же время сгорело, по разным данным, около 200. То есть в три раза больше, чем наша армия потратила за время войны.

Последний из них взрывался меньше чем месяц назад. И у нас остается всего три склада такого уровня. И если дела пойдут таким темпом и у нас разразится еще один – то нам придется кардинально увеличивать военный бюджет и закупать эти боеприпасы по всему миру.

Потому, если вы не в курсе, у нас до сих пор нет предприятий по производству большинства видов снарядов и патронов. И даже если они появятся, то понадобятся десятилетия, чтобы восстановить хотя бы часть этих складов.

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Если взорвутся двое из этих складов – то нам нужно будет начать сверхжесткую экономию боеприпасов и задуматься о подписании мира на условиях россиян.

Ну, а если взорвутся три – то мы полностью потеряем возможность оказывать содержательнон сопротивление в случае масштабного наступления врага или длительного артиллерийского противостояния.

Но хуже всего здесь даже не это. Хуже всего то что началось дальше. Возьмем, например, Калиновку. Незадолго до взрывов подразделения спецназначения будут тренироваться на тех складах и даже пронесут туда ящик с надписью "бомба".

В Калиновке не было видеонаблюдения, не хватало охранников и защиты от беспилотников. Поэтому проникнуть на территорию склада не было сложно.

Калиновка взорвалась через три года после Сватово и казалось бы, что такие элементарные вещи должны быть сделаны. Но Минобороны и Генеральный штаб показали, что они не в состоянии выбить на это достаточного финансирования, или его освоить и правильно расставить приоритеты. Или все это вместе.

Из всех силовиков наибольшую ответственность за живучесть складов несет Генеральный штаб. И соответственно всех собак повесили на него.

Этим тут же попыталась воспользоваться группа депутатов так или иначе связанных с "Народным фронтом" и была начата информационная кампания с призывами к смене руководителя Генерального штаба.



Взрывы в Калиновке

По мнению многих и моему в частности – это был способ свести счеты с Виктором Муженком и поставить на эту должность кого-то более лояльного к "Народному фронту". Эти действия вызвали в Генеральном штабе желание защищаться. Там в очередной раз увидели во всех критиках не источник информации о том, что и где можно улучшить, а врагов и политически ангажированных.



Виктор Муженко

СБУ особой активности тогда не проводило, хотя борьба с терактами и диверсиями на мирной территории – это их ответственность. Представители МВД, Нацгвардия которого по-хорошему должна была бы проводить часть мероприятий по охране складов, требовали отставки начальника Генерального штаба.

Президент говорил, что мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. И говорил о привлечении к ответственности тех, кто будет виноват. И хотелось верить что следующего раза уже не будет.

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Но следующий раз наступил. Причем сценарий не поменялся. В этот раз по старой схеме был взорван склад в Ичне. Первыми были взорваны боеприпасы от градов.

Потому что подрыв любых других боеприпасов дал бы только локальный пожар, с которым смогли бы справиться. Но реактивные двигатели от градов гарантировали разлет и детонацию практически всего что хранилось в арсенале.

И нельзя сказать, что Генеральный штаб ничего не сделал. Случись эта трагедия год назад и потери были бы вдвое больше. Но генеральный штаб смог передислоцировать более половины боеприпасов, по сути спасая их.

В отличие от Калиновки или Балаклеи Грады уже лежали лучше и не дали столь масштабных разлетов и разрушений соседних населенных пунктов. Была увеличена и улучшена охрана. Начали строиться новые более мелкие хранилища. Боеприпасы перемешали между складами и максимально спрятали в укрытие.

Было сделано много, но почему-то не была сделана система видеонаблюдения, которая бы позволила нам получить ответ на вопрос когда и кто заложил взрывчатку. Теоретически она могла бы его от этого даже удержать. Но ее строительство оказалось не в приоритете среди других мероприятий.



Взрывы в Ичне

Год назад, я выступил в защиту начальника Генерального штаба, потому что не хочу, чтобы эта должность была предметом политических торгов. Но с другой стороны, меня так же раздражает, что в ответ на критику представители Генерального штаба начинают тыкать пальцами в МВД и СБУ, а иногда и в Минобороны.

Я не отрицаю коллективной вины нашей власти за то что произошло. Я бы очень хотел, чтобы опека складов боеприпасов стала вопросом уровня Кабмина, а не Генерального штаба, который наверняка из-за нехватки финансирования, качественного менеджмента и интеллектуальных кадров, и частично законодательной базы, очевидно, не может решить эту задачу самостоятельно.

Я не требую сейчас отставок или посадок, потому что уже поздно даже для них. Сейчас надо немедленно осуществить дополнительные меры по защите других стратегических складов. К сожалению, их осталось только три.

И больше всего сейчас не хватает даже не денег на них, а военных и не только политиков и чиновников, которые бы честно сказали "в том что произошло виноват и я". Вот тут была и моя зона ответственности. Вот это я могу улучшить.” А потом пойти и молча это сделать.

Пока у нас еще есть склады с оружием которые можно спасти. Пока нам еще есть чем стрелять во врага.

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Складов осталось лишь три, их расположение не является тайной. Генеральный штаб знает, где они находятся. Я знаю, где они находятся. Враг знает, где они находятся. Вопрос лишь в том, кто лучше сделает свою работу. И кто в итоге проиграет.