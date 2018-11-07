Прокуратура встановила причини вибухів на артскладах в Ічні

Вибухи на військових складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися внаслідок диверсії.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на військового прокурора центрального регіону України Григорія Рябенка.

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"Хтось проник на склад та заклав вибухівку. Наразі проводиться низка експертиз, які дозволять встановити, як саме був закладений вибуховий предмет та ким", – сказав він.

Вибухи на військових складах в Україні: інфографіка

Дивіться відео про вибухи на військових складах біля Ічні 9 жовтня:

Нагадаємо, рано-вранці 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі біля міста Ічня на Чернігівщині. У зв’язку з цим було евакуйовано близько 10 тисяч місцевих жителів та закрито повітряний простір. Постраждалих немає. Згодом у СБУ оприлюднили три основні версії причин події.