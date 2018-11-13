Возле военного арсенала в Кировоградской области зафиксировали неизвестный беспилотник

В понедельник, 12 ноября, в Кировоградской области вблизи военного арсенала средства радиоэлектронной борьбы зафиксировали сигнал неустановленного беспилотника.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Командование воинской части немедленно усилило охрану объекта и провело проверку технической территории на наличие посторонних предметов.

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О происшествии сообщили в Службу безопасности и Национальной полиции в Кировоградской области.

Отметим, что это далеко не первый случай за последнее время, когда в Украине фиксировали полеты неизвестных дронов. Так, 7 ноября стало известно о полетах неизвестных беспилотников в Черкасской и Запорожской областях возле складов ракетно-артиллерийского вооружения военных частей ВСУ.



Перед этим, 5 ноября, подозрительный беспилотник зафиксировали вблизи расположения одной из воинских частей десантно-штурмовой войск ВСУ.



И еще одно неправомерное использование беспилотника зафиксировали 4 ноября вблизи одного из арсеналов ВСУ.



Стоит отметить, что полеты беспилотников становились причинами взрывов на военных складах в разных частях Украины.