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      Возле военного арсенала в Кировоградской области зафиксировали неизвестный беспилотник

      29 Читати новину українською
      Возле военного арсенала в Кировоградской зафиксировали неизвестный беспилотник
      Возле военного арсенала в Кировоградской зафиксировали неизвестный беспилотник / Генштаб ВСУ

      В понедельник, 12 ноября, в Кировоградской области вблизи военного арсенала средства радиоэлектронной борьбы зафиксировали сигнал неустановленного беспилотника.

      Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

      Командование воинской части немедленно усилило охрану объекта и провело проверку технической территории на наличие посторонних предметов.

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      О происшествии сообщили в Службу безопасности и Национальной полиции в Кировоградской области.

      Отметим, что это далеко не первый случай за последнее время, когда в Украине фиксировали полеты неизвестных дронов. Так, 7 ноября стало известно о полетах неизвестных беспилотников в Черкасской и Запорожской областях возле складов ракетно-артиллерийского вооружения военных частей ВСУ.

      Перед этим, 5 ноября, подозрительный беспилотник зафиксировали вблизи расположения одной из воинских частей десантно-штурмовой войск ВСУ.

      И еще одно неправомерное использование беспилотника зафиксировали 4 ноября вблизи одного из арсеналов ВСУ.

      Стоит отметить, что полеты беспилотников становились причинами взрывов на военных складах в разных частях Украины.

      Вибухи військові склади безпілотники

      Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого авиация Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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