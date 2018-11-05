Українські військові знешкодили безпілотник біля одного з арсеналів

У неділю, 4 листопада, о 19:30 поблизу одного з арсеналів Збройних сил України радіолокаційними засобами виявлено неправомірне використання безпілотного літального апарату.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Генштаб.

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"Подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было немедленно подавлено радиоканалы управления беспилотного летательного аппарата, что сделало невозможным его дальнейшее использование. В то же время, усиленно очередную смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", – говорится в сообщении ведомства.

Генштаб сообщил СБУ о неправомерном использовании беспилотника в запретной зоне.

Военные призвали граждан быть бдительными и сообщать обо всех подозрительных лицах возле военных объектов.

Напомним, 12 октября в Лисичанске на Луганщине во двор местной школы №27 упал обломок ракеты. В результате инцидента из учебного заведения были эвакуированы около 700 детей.

Как впоследствии сообщили украинские военные, ракеты, части которой обнаружили возле школы и в парке в Лисичанске, силы ОС пытались ликвидировать один из вражеских беспилотников.