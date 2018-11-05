Українські військові знешкодили безпілотник біля одного з арсеналів

У неділю, 4 листопада, о 19:30 поблизу одного з арсеналів Збройних сил України радіолокаційними засобами виявлено неправомірне використання безпілотного літального апарату.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Генштаб.

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"Підрозділом радіоелектронної боротьби (РЕБ) було негайно подавлено радіоканали керування безпілотного літального апарату, що унеможливило його подальше використання. Водночас, посилено чергову зміни охорони арсеналу, мобільні патрулі ретельно обстежили прилеглі до військової частини території", – йдеться у повідомленні відомства.

Генштаб повідомив СБУ про неправомірне використання безпілотника у забороненій зоні.

Військові закликали громадян бути пильними і повідомляти про всіх подозрілих осіб біля військових об'єктів.

Нагадаємо, 12 жовтня у Лисичанську на Луганщині на подвір’я місцевої школи №27 впав уламок ракети. Внаслідок інциденту з навчального закладу було евакуйовано приблизно 700 дітей.



Як згодом повідомили українські військові, ракетою, частини якої виявили біля школи та у парку в Лисичанську, сили ОС намагались ліквідувати один з ворожих безпілотників.