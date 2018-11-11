Охота на беспилотники ОБСЕ: российские наемники пытались уничтожить летательный аппарат миссии

Российские наемники продолжают вмешиваться в работу СММ ОБСЕ – они пытались уничтожить еще один летательный аппарат миссии, который осуществлял плановую работу над оккупированным Донбассом.

Представители наблюдательной миссии заявляют, что сигнал их аппарата глушили, поэтому чуть не потеряли контроль над ним.

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Поэтому зафиксировать происходящее на территории в районе городка Корсунь, недалеко от Донецка наблюдатели не смогли.

Это уже не впервые российские наемники пытаются помешать работе ОБСЕ. Препятствуют мониторингу неконтролируемого участка российско-украинской границы, не пускают на некоторые территории. А в конце октября боевики уничтожили беспилотник миссии.

Причастность России к этому признали уже 40 стран ЕС. И опубликовали официальное заявление, где вину возлагают именно на Кремль и подконтрольных ему наемников. В ЕС напомнили, что любое препятствование работе ОБСЕ "идет вопреки букве и духу минских договоренностей". Поэтому требуют от Москвы объяснений.

Напомним, недавно за 70 километров от Донецка наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Оса", а зафиксировал его именно беспилотник наблюдательной миссии.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна в первую очередь своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.