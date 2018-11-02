Боевики в очередной раз обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

В районе населенного пункта Желтое, что располагается на оккупированной части Луганщины, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали огонь, который велся в направлении их беспилотного летательного аппарата.

Об этом говорится в отчете СММ за период с 19:30 31 октября до 19:30 1 ноября, опубликованном на сайте ОБСЕ.

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В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке Миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине Желтого, наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 километров к северо-северо-западу от их позиции,

– отмечают представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В итоге наблюдатели приземлили беспилотник. Заметим, что дрон поврежден не был.

После Миссия оставила этот район.

Напомним, недавно в 70 километрах от Донецка наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Оса", а зафиксировал его именно беспилотник наблюдательной миссии.