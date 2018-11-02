Боевики в очередной раз обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
В районе населенного пункта Желтое, что располагается на оккупированной части Луганщины, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали огонь, который велся в направлении их беспилотного летательного аппарата.
Об этом говорится в отчете СММ за период с 19:30 31 октября до 19:30 1 ноября, опубликованном на сайте ОБСЕ.
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В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке Миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине Желтого, наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 километров к северо-северо-западу от их позиции,
– отмечают представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В итоге наблюдатели приземлили беспилотник. Заметим, что дрон поврежден не был.
После Миссия оставила этот район.
Напомним, недавно в 70 километрах от Донецка наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Оса", а зафиксировал его именно беспилотник наблюдательной миссии.
Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине? Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.