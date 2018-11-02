Россию обвинили атаке на дрон ОБСЕ над Донбассом
Франция и Германия обвинили Россию в причастности к совершению атаки на беспилотник наблюдателей ОБСЕ над востоком Украины.
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на совместное заявление двух стран.
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Информация, собранная мониторинговой миссией, дает основания полагать, что Российская Федерация и сепаратисты, которых она поддерживает, несут ответственность за крушение беспилотника,
– говорится в заявлении.
Отмечается, что сотрудники организации потеряли связь с аппаратом 27 октября, когда он пролетал над территорией, подконтрольной пророссийским боевикам. Об исчезновении аппарата ОБСЕ заявила на следующий день. Также были зафиксированы признаки глушения связи с аппаратом.
В отчете ОБСЕ говорится, что по данным предварительной технической оценки, наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил беспилотник с курса и оборвал питания системы противодействия глушения и навесного оборудования, а также, вероятно, вызвал его падения.