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      Россию обвинили атаке на дрон ОБСЕ над Донбассом

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      Россию обвинили в крушении беспилотника ОБСЕ
      Россию обвинили в крушении беспилотника ОБСЕ / Фото из открытых источников

      Франция и Германия обвинили Россию в причастности к совершению атаки на беспилотник наблюдателей ОБСЕ над востоком Украины.

      Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на совместное заявление двух стран.

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      Информация, собранная мониторинговой миссией, дает основания полагать, что Российская Федерация и сепаратисты, которых она поддерживает, несут ответственность за крушение беспилотника,
      – говорится в заявлении.

      Отмечается, что сотрудники организации потеряли связь с аппаратом 27 октября, когда он пролетал над территорией, подконтрольной пророссийским боевикам. Об исчезновении аппарата ОБСЕ заявила на следующий день. Также были зафиксированы признаки глушения связи с аппаратом.

      В отчете ОБСЕ говорится, что по данным предварительной технической оценки, наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил беспилотник с курса и оборвал питания системы противодействия глушения и навесного оборудования, а также, вероятно, вызвал его падения.

      Теги: ОБСЕ Новости Франции Новости России Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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