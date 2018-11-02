Росію звинуватили у вчиненні атаки на дрон ОБСЄ над Донбасом

Франція та Німеччина звинуватили Росію у причетності до вчинення атаки на безпілотник спостерігачів ОБСЄ над сходом України.

Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на спільну заяву двох країн.

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Інформація, зібрана моніторинговою місією, дає підстави вважати, що Російська Федерація і сепаратисти, яких вона підтримує, несуть відповідальність за крах безпілотника,

– йдеться у заяві.

Зазначається, що співробітники організації втратили зв'язок з апаратом 27 жовтня, коли він пролітав над територією, підконтрольною проросійським бойовикам. Про зникнення апарату ОБСЄ заявила на наступний день. Також були зафіксовані ознаки глушіння зв'язку з апаратом.

У звіті ОБСЄ зазначено, що за даними попередньої технічної оцінки, найбільш імовірною причиною інциденту був удар, який збив безпілотник з курсу і обірвав живлення системи протидії глушіння і навісного обладнання, а також, ймовірно, викликав його падіння.