Бойовики вкотре обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ

У районі населеного пункту Жовте, що розташовується на окупованій частині Луганщині, спостерігачі Спеціальної моніторингвої місії ОБСЄ зафіксували вогонь, що вівся у напрямку їхнього безпілотного літального апарату.

Про це мовиться у звіті СММ за період з 19:30 31 жовтня до 19:30 1 листопада, який було опубліковано на сайті ОБСЄ.

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У напрямку безпілотного літального апарата СММ знову, за оцінкою Місії, вели вогонь зі стрілецької зброї. Здійснюючи політ міні-БПЛА СММ на південній околиці Жовтого, спостерігачі чули 40 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 2 кілометрів на північно-північний захід від їхньої позиції,

– зазначають представники Організації безпеки та співробітництва в Європі.

У підсумку спостерігачі приземлили безпілотник. Зауважимо, що дрон пошкоджено не було.

Опісля Місія залишила цей район.

Нагадаємо, нещодавно за 70 кілометрів від Донецька спостерігачі СММ ОБСЄ виявили зенітно-ракетний комплекс "Оса", а зафіксував його саме безпілотник спостережної місії.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні? Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою.



В Україні організація відома, у першу чергу, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.