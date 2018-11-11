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      Полювання на безпілотники ОБСЕ: російські найманці намагалися знищити літальний апарат місії

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      Російські найманці намагалися знищити літальний апарат ОБСЄ
      Російські найманці намагалися знищити літальний апарат ОБСЄ / Еспресо

      Російські найманці продовжують втручатися в роботу СММ ОБСЄ – вони намагались знищити ще один літальний апарат місії, який здійснював планову роботу над окупованим Донбасом.

      Представники спостережної місії заявляють, що сигнал їх апарату глушили, тому ледь не втратили контроль над ним.

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      Тож зафіксувати те, що відбувається на території в районі містечка Корсунь, що неподалік Донецька спостерігачі не змогли.

      Це вже не вперше російські найманці намагаються завадити роботі ОБСЄ. Перешкоджають моніторингу неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, не пускають на деякі території. А наприкінці жовтня бойовики знищили безпілотник місії.

      Причетність Росії до цього визнали вже 40 країн ЄС. І опублікували офіційну заяву, де провину покладають саме на Кремль і підконтрольних йому найманців. У ЄС нагадали, що будь-яке перешкоджання роботі ОБСЄ "йде всупереч букві й духу Мінських домовленостей". Тож вимагають від Москви пояснень.

      Нагадаємо, нещодавно за 70 кілометрів від Донецька спостерігачі СММ ОБСЄ виявили зенітно-ракетний комплекс "Оса", а зафіксував його саме безпілотник спостережної місії.

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою.
      В Україні організація відома, у першу чергу, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

      Теги: ОБСЄ Україна – Росія Війна на Донбасі авіація
      Джерело: 24 канал
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