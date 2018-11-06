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      Возле военной части в Украине заметили подозрительный беспилотник

      87 Читати новину українською
      Возле военной части в Украине заметили подозрительный беспилотник
      Возле военной части в Украине заметили подозрительный беспилотник / Иллюстративное фото

      В понедельник вечером, 5 ноября, вблизи расположения одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ патрульные из охраны складов горюче-смазочных материалов заметили приближение беспилотника. Он был зафиксирован на высоте 300 метров до запретной зоны.

      Об этом сообщает пресс-служба ВСУ на сайте Минобороны.

      Очередные средства усилили охрану воинской части, а также проверили территорию складов на наличие посторонних предметов.

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      О пребывании беспилотника вблизи воинской части сообщили подразделениям службы безопасности и Нацполиции в районе их ответственности.

      В случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов воинской части был готов уничтожить беспилотник и задержать лиц, которые им руководили.

      Отметим, что полеты беспилотников становились причинами взрывов на военных складах в разных частях Украины.

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      К слову, неправомерное использование беспилотника зафиксировали и 4 ноября вблизи одного из арсеналов ВСУ.

      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины авиация
      Источник: 24 канал
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