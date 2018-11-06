Возле военной части в Украине заметили подозрительный беспилотник

В понедельник вечером, 5 ноября, вблизи расположения одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВСУ патрульные из охраны складов горюче-смазочных материалов заметили приближение беспилотника. Он был зафиксирован на высоте 300 метров до запретной зоны.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ на сайте Минобороны.

Очередные средства усилили охрану воинской части, а также проверили территорию складов на наличие посторонних предметов.

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О пребывании беспилотника вблизи воинской части сообщили подразделениям службы безопасности и Нацполиции в районе их ответственности.

В случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов воинской части был готов уничтожить беспилотник и задержать лиц, которые им руководили.

Отметим, что полеты беспилотников становились причинами взрывов на военных складах в разных частях Украины.



К слову, неправомерное использование беспилотника зафиксировали и 4 ноября вблизи одного из арсеналов ВСУ.