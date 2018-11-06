Біля військової частини в Україні помітили підозрілий безпілотник

В понеділок ввечері, 5 листопада, поблизу розташування однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ патрульні з охорони складів паливно-мастильних матеріалів помітили наближення безпілотника. Він був зафіксований на висоті 300 метрів до забороненої зони.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ на сайті Міноборони.

Чергові засоби посилили охорону військової частини, а також перевірили територію складів на наявність сторонніх предметів.

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Про перебування безпілотника поблизу військової частини сповістили підрозділам Служби безпеки та Нацполіції у районі їхньої відповідальності.

У разі порушення меж забороненої зони, наряд з охорони складів та військової частини був готовий знищити безпілотник та затримати осіб, які ним керували.

Зазначимо, що польоти безпілотників ставали причинами вибухів на військових складах у різних частинах України.

До слова, неправомірне використання безпілотника зафіксували і 4 листопада поблизу одного з арсеналів ЗСУ.