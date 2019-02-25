Экс-руководителя Генштаба ВСУ подозревают в госизмене
Бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане вручили подозрение о государственной измене.
Военная прокуратура вместе с СБУ задержали мужчину утром 25 февраля, сообщили в УНН.
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По данным издания, сообщение о подозрении в госизмене насчитывает 80 листов.
Что известно о Владимире Замане?Генерал-полковник. С 2012 года возглавлял Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины. 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства, отказался выполнять преступный приказ тогдашнего руководства государства о применении силы к митингующим на Майдане и подал рапорт об увольнении. С 22 февраля до июня 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.
Суть обвинений пока не известна, продолжаются обыски.