Экс-руководителя Генштаба ВСУ подозревают в госизмене

Бывшему руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане вручили подозрение о государственной измене.

Военная прокуратура вместе с СБУ задержали мужчину утром 25 февраля, сообщили в УНН.

Читайте также: В Генштабе заявили о попытке поджога одного из арсеналов ВСУ

По данным издания, сообщение о подозрении в госизмене насчитывает 80 листов.

Что известно о Владимире Замане?Генерал-полковник. С 2012 года возглавлял Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины. 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства, отказался выполнять преступный приказ тогдашнего руководства государства о применении силы к митингующим на Майдане и подал рапорт об увольнении. С 22 февраля до июня 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Суть обвинений пока не известна, продолжаются обыски.