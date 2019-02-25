Подозрение в госизмене экс-начальнику Генштаба Замане: что известно о военнослужащем

Бывшего начальника Генштаба ВСУ Украины Владимира Заману задержали по подозрению в госизмене. Его обвиняют в сокращении состава Вооруженных сил в 2012 – 2014 годах, а также в уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию военнослужащих в 2014 году. Предлагаем вам подробнее ознакомиться с биографией подозреваемого.

Кроме этого, главный прокурор Украины Анатолий Матиос обвинил Владимира Заману в том, что тот за время своего пребывания в должности подписал и выдал директиву про оперативное подчинение командованию ВМС военных частей Воздушных ВСУ: это переформатирование в Крыму дало значительные преимущества ЧФ РФ в контроле и блокировании дислоцированных в Крыму подразделений Вооруженных Сил.

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Что известно о Замане?

Замана родом из Черниговской области, родился в сельской семье в 1959 году. Он окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, военную академию бронетанковых войск имени Малиновского и Национальную академию обороны Украины.

Замана проходил службу в Группе советских войск в Германии, а также – в Туркестанском военном округе. Там он был командиром танкового взвода, командиром танковой роты и начальником штаба.

После окончания Военной академии Замана продолжал службу в Одесском военном округе и в Северном оперативном командовании на должностях начальника штаба: заместитель командира танкового полка, командира танкового полка, командира танковой бригады, а также – начальника учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск.



Владимир Замана и Виктор Янукович

В нулевых Замана стремительно продвигается вверх по карьерной лестнице.

Так, до мая 2007 года он – командир 6 гвардейского армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

С 2007 Замана становится начальником Территориального управления Западного оперативного командования, а с 2009 – занимает кресло заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ по боевой подготовке.

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Воинское звание подозреваемого в госизмене Владимира Замана – генерал-полковник.

Замана в должности начальника Генштаба

На эту должность Заману назначил президент Янукович в 2012 году.

За время своего управления Владимир Замана выданными им директивами уменьшил штаб действующих военнослужащих на 5 тісяч больше, чем было предусмотрено законом. Так, он установил лимит численности ВСУ на уровне 125 482 человека.

Также он контролировал расформирования командования воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей.

После аннексии Крыма Замана обвинял новую украинскую власть в сдаче полуострова.

Украинская армия была готова защищать Крым, а украинская власть – нет. Никто в новой власти ни о защите Крыма, ни о предстоящей войне не думал. Они делили портфели с утра до ночи, хотя полуостров уже заполонили российские военные и начались митинги,

– говорил он.

Также он отмечал, что за месяц до фактической аннексии Крыма в украинском Генштабе был разработан план отражения нападения на полуостров. Впрочем, по его словам, тогдашний премьер-министр Яценюк принял решение не начинать активных действий в ответ на российскою агрессию.



Замана на суде о госизмене Януковича

В частности, когда Владимир Замана свидетельствовал по делу о госизмене Виктора Януковича, сказал: первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года. Он также уверял, что говорил об этом с Александром Турчиновым. Последний называет это ложью.

Когда, как гром среди ясного неба, захватили Верховную Раду Крыма – Турчинов и компания внезапно вспомнили об армии. Самое гнусное в этой ситуации, что они, как и раньше, огульно обвиняют всех военных в Крыму в измене! Обвиняют, хотя сами побоялись подпись поставить, чтобы развязать руки военным,

– рассказывал он в марте 2018 года.

Кстати, должность начальника Генштаба Замана вроде покинул по собственному желанию. По его словам, 18 февраля 2014 года во время событий Евромайдана, получив от тогдашнего руководства государства приказ применять силу к митингующим, отказался выполнять приказ и написал рапорт об увольнении.



Замана в Печерском райсуде Киева 25 февраля, ему выбирают меру пресечения

25 февраля Заману задержали, суд избирает ему меру пресечения. На вопрос судьи относительно подозрения, объявленного ему, военнослужащий заявил, что читать, в чем его обвиняют – ниже его достоинства.