Статус судді, недоторканність і майно повернув собі екс-голова Госпсуду часів Януковича

Колишній голова Вищого господарського суду часів президентства Віктора Януковича – Віктор Татьков – повернув собі статус судді, а з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт.

Велика палата Верховного суду 4 червня визнала незаконною і скасувала постанову Верховної Ради про звільнення Татькова з посади судді Вищого госпсуду, мовиться у сюжеті програма "Схеми: корупція в деталях" – "Реванш судді Татькова".

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​Рішення цього суду є остаточним та не підлягає оскарженню. Це означає, що Татьков таким чином поновився у статусі судді і повернув собі суддівську недоторканність. Це ускладнить роботу українському слідству, адже тепер для затримання Татькова, взяття його під варту чи арешту треба буде отримати ще згоду Вищої ради правосуддя.

Татьков був звільнений з посади судді Вищого господарського суду постановою Верховної Ради 29 вересня 2016 року. Усе тому, що суддя порушив вимоги щодо несумісності.

Проте Татьков майже відразу оскаржив рішення парламенту, аргументуючи це порушенням процедури його ухвалення. Аргументом адвокатів судді було те, що Татькову несвоєчасно повідомили про розгляд у парламенті питання про його звільнення. Тож це питання розглянули за відсутності судді та без обговорення. Крім того, адвокати Татькова у скарзі зазначили, що під час голосування окремі депутати голосували картками відсутніх нарожних обранів, тобто "кнопкодавили".



Суддя Татьков

У чому підозрюють суддю Татькова?

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За часів президентства Януковича Татьков очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку в суперечках довкола майна та бізнесу. Від жовтня 2016 року суддю офіційно підозрюють у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, Татьков фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

На сьогодні суддя переховується від українського правосуддя за кордоном. Спершу Татьков лікувався у Німеччині, а згодом перебував у Австрії, де попросив політичного притулку.

Численне майно, оформлене на близьких та друзів Татькова, було арештовано в межах кримінальної справи. 28 березня 2019 року суд задовольнив клопотання слідчих управління спецрозслідувань ГПУ та передав 143 об’єкти нерухомості оточення Татькова до управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За даними ГПУ, близькі до екс-судді люди довго отримували дохід від здачі цього майна в оренду в розмірі близько 8 мільйонів гривень щомісяця.

30 травня 2019 року стало відомо, що суддя Подільського райсуду Києва Володимир Гребенюк скасував арешт з частини майна оточення Татькова – 4 квартир, 3 гаражів та нежитлового приміщення в елітному комплексі Києва "Новопечерські липки". Ця нерухомість оформлена на Ольгу Братусь та Бориса Катасонова – батьків оперної співачки Ганни Братусь, яка є подругою родини Татькова.



Близькі до родини судді Татькова

​Підставою для такого рішення стали доводи про те, що власники цього майна начебто мали свої власні доходи, щоб придбати всю цю нерухомість.

За даними Державної фіскальної служби, з 1998 року Катасонов заробив загалом 155 тисяч гривень, а Ольга Братусь – близько 1,3 мільйона гривень. Цих грошей не вистачило б для покупки такої елітної нерухомості в Києві, зазначають журналісти. Захисники від коментарів відмовились.

Дивіться програму "Схеми", в якій розповідається про суддю Татькова: