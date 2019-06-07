Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату

Стаття 39 Конституції гарантує право усіх громадян збиратися мирно, без зброї і проводити мітинги, походи і демонстрації. Це право може обмежувати виключно суд і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку. Тобто, щоб захистити здоров'я та права інших людей. І поки одні судді захищають це право, інші – допомагають владі утискати зібрання та мирні протести, які їй не до вподоби.

НЕчесть тижня

Так, під час Революції гідності судді масово нехтували правом громадян на мирні зібрання, та за вказівками Адміністрації Януковича не лише забороняли їх, а й дозволяли арешти протестувальників.

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Найвідомішим із так званих суддів Майдану є Богдан Санін, який працює в не менш відомому Окружному адміністративному суді міста Києва. У грудні 2013 року суддя Санін своїм ​рішенням заборонив необмеженому колу осіб протягом місяця проводити заходи або мітинги на Майдані Незалежності, Європейській площі, вулицях Банковій, Грушевського, Богомольця.

Точніше, спочатку встановив "обмеження права на мирне зібрання" лише на тиждень (з 1 до 7 грудня 2013 року), а пізніше, ухвалою​ про виправлення описки, продовжив дію цієї заборони вже до 7 січня 2014 року. Цю постанову Богдана Саніна пізніше скасував Вищий адміністративний суд України.

Тимчасова спеціальна комісія, яка перевіряла рішення суддів Майдану, побачила у діях судді Саніна порушення присяги та направила висновок з матеріалами перевірки до Вищої ради юстиції для розгляду і прийняття рішення про звільнення. Вища рада юстиції погодилась, що Саніним було допущено порушення норм процесуального права при розгляді справи, але не порушення присяги, і відмовилась його звільняти.

Минулого року Санін проходив кваліфікаційне оцінювання. Тоді ГРД звернула увагу й на зв’язки родичів Саніна з політичною владою часів Януковича та статки сумнівного походження – дружина Саніна придбала морську яхту Beneteau OC 37 вдвічі дешевше ринкової вартості. Суддя пояснює – для бізнесу. В квітні 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів таки вирішила, що Богдан Санін не відповідає посаді судді. Проте, чому саме - так і не пояснила.



НЕчесть тижня" – суддя Богдан Санін

На цій підставі Санін і оскаржує рішення у суді та ще й вимагає мільйон гривень моральної шкоди. А реорганізована Вища рада юстиції, яка тепер називається Вищою радою правосуддя, вже рік відмовляється його звільняти. Весь цей час Богдан Санін отримує зарплатню.

Премію "НЕчесть тижня" за заборону мирних зібрань та сумнівні статки отримує суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін.

Честь тижня

Ще під час Євромайдану проукраїнські активісти встановили у центрі Харкова на площі Свободи намет "Все для перемоги". З часом намет перетворився у місце зустрічі ветеранів, волонтерів і журналістів, які висвітлюють події на Донбасі. Щоб не порушувати закон, волонтери отримали у Нацполіції Харкова відповідні документи на проведення акції у центрі міста. Активісти постійно підтримують порядок довкола намету.

Проте в квітні цього року мер Харкова Генадій Кернес вирішив знести "Все для перемоги", і міськрада подала позов з проханням прибрати намет у Харківський окружний адміністративний суд. Міська рада заявила, що намет загрожує національній безпеці та створює перешкоди для дорожнього руху.

Історія набула розголосу у лічені години та миттєво перетворилася на скандал. Щоб захистити волонтерів, народна депутатка Ірина Геращенко навіть заявила, що має намір облаштувати у наметі свою громадську приймальню. На захист намету висловились депутати і місцева поліція.



"Честь тижня" – суддя Владислав Єгупенко

Справу розглядав суддя Харківського окружного суду Владислав Єгупенко. Він детально вивчив матеріали справи, і 18 травня 2019 року залишив позов міськради без задоволення. Проголошене рішення у залі привітали гімном України, а суддя навіть підспівав.

За дотримання закону, а не примх можновладців, та захист права на мирні зібрання премію "Честь тижня" отримує суддя Харківського окружного адмінсуду Владислав Єгупенко.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.