Як реформувати судову систему: позиція представника партії "Голос"

Про перемоги та поразки реформи судочинства, а також про те, як можна очистити систему від не доброчесних суддів у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

Провали та досягнення судової реформи в України

– За результатами опитування фонду "Демократичних ініціатив", люди не довіряють обрання суддів ані президенту, ані парламенту, ані чинним суддям. Натомість вважають більш надійним доручити це міжнародним та громадським експертам.

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– Як ми всі знаємо, судова реформа передбачала створення Громадської ради доброчесності. Вона має в собі активістів, які дають свою оцінку чинним суддям. За логікою, ця оцінка мала бути обов'язковою для врахування судовими органами, але насправді цього не відбувається. Врешті-решт, ми маємо перепризначених суддів Майдану, які вчиняли безліч порушень.



Заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин

– Однак є і позитивні зрушення. Наприклад, формування Вищого антикорупційного суду, де Громадська рада міжнародних експертів де-факто мала можливість відкладеного вето щодо кандидатів, які на їхню думку були не доброчесними.

Як очистити судову систему

– Для того, щоб оживити суддівський організм треба підготувати його до самоврядності. І її можуть отримувати лише доброчесні. Ми всі розуміємо, що не доброчесні судді не можуть впливати на голосування. Я вбачаю, що потрібно ввести у ВККС людей, які справді не є представниками старої системи. Це підвищить довіру до суду серед населення.



Очищення судової системи у цифрах

– Міжнародні партнери часто вимагають від нас такої ж моделі поведінки, яку мають вони. Єдина проблема – людський матеріал, з якого будується судова система зараз не така, як у наших партнерів. Ми можемо йти шляхом Казахстану та винаймати інших людей, але це буде дорого і, можливо, не ефективно.

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– Насамперед варто зрозуміти, що антикорупційна політика починається з самого себе. Людина сама має ухвалити рішення, що вона більше не бере хабарі за свою роботу. Це може відбутися лише з двох причин: високі моральні якості або ж невідворотність покарання.