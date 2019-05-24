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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      Як судді хочуть сподобатися новому президенту: логічне обґрунтування рішень щодо "Приватбанку"

      Честь і НЕчесть 56 Читать новость на русском

      Про те, як політики впливають на рішення головних органів судочинства країни та чи можна це припинити у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів засновник проекту Statewatch Олександр Лємєнов.

      Рішення Окружного адмінсуду щодо скасування націоналізації "Приватбанку"

      Поки вся країна спостерігала за президентськими виборами та іншими політичними баталіями, судді Окружного адміністративного суду Києва продовжили розглядати справи про скасування націоналізації "Приватбанка". 

      Читайте також: Що зміниться в українських судах: пояснення радниці Зеленського

      – Цей судовий процес йде вже два роки. На мою думку, у цьому випадку не було ніякого тиску з боку Коломойського чи Зеленського. Просто судді, відчуваючи присмак сірки в повітрі, почали технічно перевзуватися та переодягатися. Можливо, судді хочуть сподобатися новому президенту і починають розглядати ті справи, які цікаві новому політичному керівництву держави. 

      – Я впевнений, що на них намагатимуться впливати, зокрема з боку новообраного президента. Те, що на суддів намагаються вплинути вже понад 30 років є загальновизнаним фактом.

      Що відомо про Окружний адмінсуд?Окружний адміністративний суд Києва має дуже серйозні повноваження. Лише він може розглядати скарги на рішення Кабміну, Міністерств, Нацбанку, НАЗК та усіх центральних органів влади, окрім рішень Президента та Верховної Ради. Тому кожна влада намагалась контролювати цей суд. Його суддями, а тим паче головою ніколи не були випадкові люди.


      Інтерв'ю з Олександром Лємєновим

      Законність розпуску Верховної Ради

      – Де-факто коаліції немає вже з 2016 року, бо саме тоді три фракції вийшли з парламентської коаліції. Де-юре через те, що "Народний фронт" нещодавно вийшов з коаліції, Володимир Зеленський не може розпускати парламент. Згідно з чинним законодавством, у коаліції є 30 днів, щоб створити нову. А розпустили Раду протягом цього періоду неможливо, і після цього – теж. Адже 27 травня починається піврічний термін до закінчення повноважень чинного парламенту.

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді двічі
      23 травня
      13995
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Честь і НЕчесть Законодавство Приватбанк Судді Народний фронт
      Джерело: 24 канал
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