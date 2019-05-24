00:25
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      Как судьи хотят понравиться новому президенту: логическое обоснование решений по "Приватбанку"

      Честь и НЕчесть 8 Читати новину українською

      О том, как политики влияют на решение главных органов судопроизводства страны и можно ли это прекратить в программе "Честь и нечесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал основатель проекта Statewatch Александр Леменов.

      Решение Окружного админсуда об отмене национализации "Приватбанка"

      Пока вся страна наблюдала за президентскими выборами и другими политическими баталиями, судьи Окружного административного суда Киева продолжили рассматривать дела об отмене национализации "Приватбанка".

      Читайте также: Что изменится в украинских судах: объяснение советницы Зеленского

      – Этот судебный процесс идет уже два года. По моему мнению, в этом случае не было никакого давления со стороны Коломойского или Зеленского. Просто судьи, чувствуя привкус серы в воздухе, начали технически переобуваться и переодеваться. Возможно, судьи хотят понравиться новому президенту и начинают рассматривать те дела, которые интересны новому политическому руководству страны.

      – Я уверен, что на них будут пытаться влиять, в частности со стороны новоизбранного президента. То, что на судей пытаются повлиять уже более 30 лет является общепризнанным фактом.

      Что известно о Окружном админсуде?
      Окружной административный суд Киева обладает очень серьезными полномочиями. Только он может рассматривать жалобы на решения Кабмина, министерств, Нацбанка, НАПК и всех центральных органов власти, кроме решений Президента и Верховной Рады. Поэтому каждая власть пыталась контролировать этот суд. Его судьями, а тем более главой никогда не были случайные люди.

      Интервью с Александром Леменовим

      Законность роспуска Верховной Рады

      – Де-факто коалиции нет уже с 2016 года, потому что тогда три фракции вышли из парламентской коалиции. Де-юре из-за того, что "Народный фронт" недавно вышел из коалиции, Владимир Зеленский не может распускать парламент. Согласно действующему законодательству, у коалиции есть 30 дней, чтобы создать новую. А распустили Раду в течение этого периода невозможно, и после этого – тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий действующего парламента.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      История любви Потапа и Насти Каменских
      23 мая
      2432
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Народный фронт Судьи Приватбанк Законодательство Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 мая: петиция об отставке Зеленского, старт избирательного процесса в Раду
      23 мая , 22:30 Главные новости 23 мая: петиция об отставке Зеленского, старт избирательного процесса в Раду
      369
      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      23 мая , 22:02 Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      Ольга Черненко 6942
      Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      23 мая , 21:30 Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      Євгенія Мазур 790
      Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
      23 мая , 21:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
      Анастасія Можаровська 81
      Досрочные выборы и экономика: чего ждать украинцам
      23 мая , 20:02 Досрочные выборы и экономика: чего ждать украинцам
      Яніна Ткачук 446
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук