Как судьи хотят понравиться новому президенту: логическое обоснование решений по "Приватбанку"

О том, как политики влияют на решение главных органов судопроизводства страны и можно ли это прекратить в программе "Честь и нечесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал основатель проекта Statewatch Александр Леменов.

Решение Окружного админсуда об отмене национализации "Приватбанка"

Пока вся страна наблюдала за президентскими выборами и другими политическими баталиями, судьи Окружного административного суда Киева продолжили рассматривать дела об отмене национализации "Приватбанка".

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– Этот судебный процесс идет уже два года. По моему мнению, в этом случае не было никакого давления со стороны Коломойского или Зеленского. Просто судьи, чувствуя привкус серы в воздухе, начали технически переобуваться и переодеваться. Возможно, судьи хотят понравиться новому президенту и начинают рассматривать те дела, которые интересны новому политическому руководству страны.

– Я уверен, что на них будут пытаться влиять, в частности со стороны новоизбранного президента. То, что на судей пытаются повлиять уже более 30 лет является общепризнанным фактом.

Что известно о Окружном админсуде?

Окружной административный суд Киева обладает очень серьезными полномочиями. Только он может рассматривать жалобы на решения Кабмина, министерств, Нацбанка, НАПК и всех центральных органов власти, кроме решений Президента и Верховной Рады. Поэтому каждая власть пыталась контролировать этот суд. Его судьями, а тем более главой никогда не были случайные люди.

Интервью с Александром Леменовим

Законность роспуска Верховной Рады

– Де-факто коалиции нет уже с 2016 года, потому что тогда три фракции вышли из парламентской коалиции. Де-юре из-за того, что "Народный фронт" недавно вышел из коалиции, Владимир Зеленский не может распускать парламент. Согласно действующему законодательству, у коалиции есть 30 дней, чтобы создать новую. А распустили Раду в течение этого периода невозможно, и после этого – тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий действующего парламента.

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