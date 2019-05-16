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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Что изменится в украинских судах: объяснение советницы Зеленского

      Честь и НЕчесть 35 Читати новину українською

      О том, какие изменения произойдут в судебной системе при президентстве Владимира Зеленского в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова.

      Как Владимир Зеленский будет реформировать судопроизводство

      – Главный запрос украинского общества – это справедливость. Петр Порошенко своей судебной реформой стремился вернуть доверие народа к суду, но у него это не получилось.

      Читайте также: Как Зеленский и Порошенко видят реформу правосудия: анализ программ

      – В целом реформа судебной системы продолжается еще с 1992 года. Конечно, мы видим недобросовестные приговоры и решения непрофессиональных судей, но все же нельзя отдельные примеры проецировать на всю судебную систему. Команда Владимира Зеленского настаивает на том, что хватит уже "ломать" судей, а лучше сделать их независимыми.

      – Раньше общество недостаточно внимания уделяло судьям ВККС и ВСП. Хотя эти фигуры чрезвычайно важны, ибо именно они "стоят над другими судьями". Поэтому они должны быть настолько добропорядочными и профессиональными, чтобы гражданское общество могло им доверять на все 100%. Да, можно обновлять, перезагружать систему, но ведь гораздо легче просто жить по закону.

      О новых членах Высшего совета правосудия читайте здесь.

      – Мы в команде Зеленского не будем перезагружать судебную власть, потому что считаем, что она должна быть независимая. Мы планируем лишь немного помочь законодательно, а также усилить общественный контроль. Также мы не хотим уподобляться предыдущей власти, а хотим сделать судебную систему по-настоящему независимой ни от кого, в том числе и от президента.


      Ирина Венедиктова

      – Что же мы предлагаем? Напомню, что президент имеет законодательную инициативу, то есть может изменить закон. Например, президент может предоставить больше полномочий общественности, также он может как гарант отслеживать процесс. И самое главное – президент должен своим примером показать, что суд не является инструментом политического давления.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Честь и НЕчесть Судьи Реформы
      Источник: 24 канал
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