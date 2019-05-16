Что изменится в украинских судах: объяснение советницы Зеленского

О том, какие изменения произойдут в судебной системе при президентстве Владимира Зеленского в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова.

Как Владимир Зеленский будет реформировать судопроизводство

– Главный запрос украинского общества – это справедливость. Петр Порошенко своей судебной реформой стремился вернуть доверие народа к суду, но у него это не получилось.

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– В целом реформа судебной системы продолжается еще с 1992 года. Конечно, мы видим недобросовестные приговоры и решения непрофессиональных судей, но все же нельзя отдельные примеры проецировать на всю судебную систему. Команда Владимира Зеленского настаивает на том, что хватит уже "ломать" судей, а лучше сделать их независимыми.

– Раньше общество недостаточно внимания уделяло судьям ВККС и ВСП. Хотя эти фигуры чрезвычайно важны, ибо именно они "стоят над другими судьями". Поэтому они должны быть настолько добропорядочными и профессиональными, чтобы гражданское общество могло им доверять на все 100%. Да, можно обновлять, перезагружать систему, но ведь гораздо легче просто жить по закону.

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– Мы в команде Зеленского не будем перезагружать судебную власть, потому что считаем, что она должна быть независимая. Мы планируем лишь немного помочь законодательно, а также усилить общественный контроль. Также мы не хотим уподобляться предыдущей власти, а хотим сделать судебную систему по-настоящему независимой ни от кого, в том числе и от президента.



Ирина Венедиктова

– Что же мы предлагаем? Напомню, что президент имеет законодательную инициативу, то есть может изменить закон. Например, президент может предоставить больше полномочий общественности, также он может как гарант отслеживать процесс. И самое главное – президент должен своим примером показать, что суд не является инструментом политического давления.

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