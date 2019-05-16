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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Що зміниться в українських судах: пояснення радниці Зеленського

      Честь і НЕчесть 100 Читать новость на русском

      Про те, які зміни відбудуться у судовій системі за президентства Володимира Зеленського у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповіла радниця Зеленського з правових питань Ірина Венедіктова.

      Як Володимир Зеленський реформуватиме судочинство

      – Головний запит українського суспільства – це справедливість. Петро Порошенко своєю судовою реформою прагнув повернути довіру народу до суду, але в нього це не вийшло. 

      Читайте також: Як Зеленський та Порошенко бачать реформу правосуддя: аналіз програм

      – Загалом реформа судової системи триває ще з 1992 року. Звичайно, ми бачимо недобросовісні вироки та рішення непрофесійних суддів, але напротивагу тому не можна окремі приклади виставляти за всю судову систему. Команда Володимира Зеленського наполягає на тому, що досить вже "ламати" суддів, а краще зробити їх незалежними. 

      – Раніше суспільство не достатньо уваги приділяла суддям ВККС та ВРП. Хоча ці постаті надзвичайно важливі, бо саме вони "стоять над іншими суддями". Тому вони мають бути настільки доброчесними і професійними, що громадянське суспільство може їм довіряти на всі 100%. Так, можна оновлювати, перезавантажувати систему, але ж набагато легше просто жити за законом.

      Про нових членів Вищої ради правосуддя читайте тут.

      – Ми у команді Зеленського не будемо перезавантажувати судову владу, бо вважаємо, що вона має бути незалежна. Ми плануємо лише трохи допомогти законодавчо, а також посилити громадський контроль. Також ми не хочемо уподібнюватися до попередньої влади, а хочему зробити судову систему по-справжньому незалежною ні від кого,  у тому числі і від президента. 


      Ірина Венедіктова

      – Що ж ми пропонуємо? Нагадаю, що президент має законодавчу ініціативу, тобто може змінити закон. Наприклад, президент може надати більше повноважень громадськості, також він може, як гаран, відслідковувати процес. І найголовніше – президент має своїм прикладом показати, що суд не є інструментом політичного тиску. 

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Честь і НЕчесть Судді Реформи
      Джерело: 24 канал
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