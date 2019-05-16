Що зміниться в українських судах: пояснення радниці Зеленського

Про те, які зміни відбудуться у судовій системі за президентства Володимира Зеленського у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповіла радниця Зеленського з правових питань Ірина Венедіктова.

Як Володимир Зеленський реформуватиме судочинство

– Головний запит українського суспільства – це справедливість. Петро Порошенко своєю судовою реформою прагнув повернути довіру народу до суду, але в нього це не вийшло.

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– Загалом реформа судової системи триває ще з 1992 року. Звичайно, ми бачимо недобросовісні вироки та рішення непрофесійних суддів, але напротивагу тому не можна окремі приклади виставляти за всю судову систему. Команда Володимира Зеленського наполягає на тому, що досить вже "ламати" суддів, а краще зробити їх незалежними.

– Раніше суспільство не достатньо уваги приділяла суддям ВККС та ВРП. Хоча ці постаті надзвичайно важливі, бо саме вони "стоять над іншими суддями". Тому вони мають бути настільки доброчесними і професійними, що громадянське суспільство може їм довіряти на всі 100%. Так, можна оновлювати, перезавантажувати систему, але ж набагато легше просто жити за законом.

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– Ми у команді Зеленського не будемо перезавантажувати судову владу, бо вважаємо, що вона має бути незалежна. Ми плануємо лише трохи допомогти законодавчо, а також посилити громадський контроль. Також ми не хочемо уподібнюватися до попередньої влади, а хочему зробити судову систему по-справжньому незалежною ні від кого, у тому числі і від президента.



Ірина Венедіктова

– Що ж ми пропонуємо? Нагадаю, що президент має законодавчу ініціативу, тобто може змінити закон. Наприклад, президент може надати більше повноважень громадськості, також він може, як гаран, відслідковувати процес. І найголовніше – президент має своїм прикладом показати, що суд не є інструментом політичного тиску.