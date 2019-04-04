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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Як Зеленський та Порошенко бачать реформу правосуддя: аналіз програм

      Честь і НЕчесть 103 Читать новость на русском

      Про реформу правосуддя у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – координаторка проекту "Просуд" Катерина Бутко.

      У чому суть реформи правосуддя

      Напередодні виборів представники різних громадських організацій, що стежать за перебігом судової реформи, зустрічалися з багатьма кандидатами у президенти. Вони прагнули розповісти про своє бачення змін та зрозуміти, як реформу бачать кандидати. 

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      24 громадські організації розробили порядок денний реформи правосуддя. Вона передбачає оновлення суддівської системи, незалежність судів, участь громадян у судочинстві тощо.

      – За весь час передвиборчих перегонів відбулися зустрічі лише з п'ятьма кандидатами у президенти. Наш порядок денний підтримали Дмитро Гнап, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Руслан Кошулинський та Володимир Зеленський. Вони зустрілися з представниками громадськості та вислухали нас. Також були заплановані зустрічі з Юлією Тимошенко, але не вийшло. 

      Засідання Володимира Зеленського з експертами щодо судової реформи
      Засідання Володимира Зеленського з експертами щодо судової реформи

      Що запропонувала громадськість

      – Всього у порядку денному є чотири пункти. Найважливіші з них – це якісне оновлення суддівського корпусу. Говорячи простими словами, це зміни у системі вибору суддів до Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя. Ми пропонуємо, щоб членами цього органу були міжнародні представники та організації, або ж громадськість. 

      – По-друге, ми прагнемо позбавити політичний вплив на судову гілку влади. І третій пункт – безпосередня участь суспільства у судовому процесі. Тобто в Україні мають бути світові судді та судді-присяжні для вирішення кримінальних справ. 

      Які гарантії дали кандидати

      – На жаль, у програмах всіх кандидатів у президенти є дуже багато загальних популістичних висловів. А от жодної конкретики ми так і не знайшли. 

      Програма Петра Порошенка
      Програма Петра Порошенка

      – Ми не зустрічалися з Петром Олексійовичем. Він наголошує на змінах, які мав би зробити ще за часів своєї каденції. Виходячи з того, що він кілька років тому заявляв, що реформа судочинства відбулася, а тепер знову апелює до її виконання.

      Програма Володимира Зеленського
      Програма Володимира Зеленського

      – Конкретика в програмі Володимира Зеленського є, але оцінювати ми можемо лише обіцянку. Ми не можемо жодним чином говорити про конкретні дії, адже цей кандидат раніше не був у політиці.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Честь і НЕчесть Судді Реформи
      Джерело: 24 канал
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