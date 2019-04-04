Як Зеленський та Порошенко бачать реформу правосуддя: аналіз програм

Про реформу правосуддя у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – координаторка проекту "Просуд" Катерина Бутко.

У чому суть реформи правосуддя

Напередодні виборів представники різних громадських організацій, що стежать за перебігом судової реформи, зустрічалися з багатьма кандидатами у президенти. Вони прагнули розповісти про своє бачення змін та зрозуміти, як реформу бачать кандидати.

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24 громадські організації розробили порядок денний реформи правосуддя. Вона передбачає оновлення суддівської системи, незалежність судів, участь громадян у судочинстві тощо.

– За весь час передвиборчих перегонів відбулися зустрічі лише з п'ятьма кандидатами у президенти. Наш порядок денний підтримали Дмитро Гнап, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Руслан Кошулинський та Володимир Зеленський. Вони зустрілися з представниками громадськості та вислухали нас. Також були заплановані зустрічі з Юлією Тимошенко, але не вийшло.



Засідання Володимира Зеленського з експертами щодо судової реформи

Що запропонувала громадськість

– Всього у порядку денному є чотири пункти. Найважливіші з них – це якісне оновлення суддівського корпусу. Говорячи простими словами, це зміни у системі вибору суддів до Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя. Ми пропонуємо, щоб членами цього органу були міжнародні представники та організації, або ж громадськість.

– По-друге, ми прагнемо позбавити політичний вплив на судову гілку влади. І третій пункт – безпосередня участь суспільства у судовому процесі. Тобто в Україні мають бути світові судді та судді-присяжні для вирішення кримінальних справ.

Які гарантії дали кандидати

– На жаль, у програмах всіх кандидатів у президенти є дуже багато загальних популістичних висловів. А от жодної конкретики ми так і не знайшли.



Програма Петра Порошенка

– Ми не зустрічалися з Петром Олексійовичем. Він наголошує на змінах, які мав би зробити ще за часів своєї каденції. Виходячи з того, що він кілька років тому заявляв, що реформа судочинства відбулася, а тепер знову апелює до її виконання.



Програма Володимира Зеленського

– Конкретика в програмі Володимира Зеленського є, але оцінювати ми можемо лише обіцянку. Ми не можемо жодним чином говорити про конкретні дії, адже цей кандидат раніше не був у політиці.

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