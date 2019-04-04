Как Зеленский и Порошенко видят реформу правосудия: анализ программ

О реформе правосудия в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала гость студии – координатор проекта "Просуд" Екатерина Бутко.

В чем суть реформы правосудия

Накануне выборов представители различных общественных организаций, которые следят за ходом судебной реформы, встречались со многими кандидатами в президенты. Они стремились рассказать о своем видении изменений и понять, как видят реформу кандидаты.

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24 общественные организации разработали повестку дня реформы правосудия. Она предусматривает обновление судебной системы, независимость судов, участие граждан в судопроизводстве и тому подобное.

– За все время предвыборной гонки состоялись встречи только с пятью кандидатами в президенты. Наш порядок дня поддержали Дмитрий Гнап, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Руслан Кошулинский и Владимир Зеленский. Они встретились с представителями общественности и выслушали нас. Также были запланированы встречи с Юлией Тимошенко, но не получилось.

Заседание Владимира Зеленского с экспертами по судебной реформе

Что предложила общественность

– Всего в повестке дня четыре пункта. Важнейшие из них – это качественное обновление судейского корпуса. Говоря простыми словами, это изменения в системе выбора судей в Высшую квалификационную комиссию и Высший совет правосудия. Мы предлагаем, чтобы членами этого органа были международные представители и организации, или же общественность.

– Во-вторых, мы стремимся избавить политическое влияние на судебную ветвь власти. И третий пункт – непосредственное участие общества в судебном процессе. То есть в Украине должны быть мировые судьи и судьи-присяжные для разрешения уголовных дел.

Какие гарантии дали кандидаты

– К сожалению, в программах всех кандидатов в президенты есть очень много общих популистских высказываний. А вот никакой конкретики мы так и не нашли.



Программа Петра Порошенко

– Мы не встречались с Петром Алексеевичем. Он подчеркивает изменения, которые должен был бы сделать еще во времена своей каденции. Исходя из того, что он несколько лет назад заявлял, что реформа судопроизводства состоялась, а теперь снова апеллирует к ее выполнению.

Программа Владимира Зеленского

– Конкретика в программе Владимира Зеленского есть, но оценивать мы можем лишь обещание. Мы не можем никоим образом говорить о конкретных действиях, ведь этот кандидат раньше не был в политике.

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