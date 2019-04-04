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      Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Как Зеленский и Порошенко видят реформу правосудия: анализ программ

      Честь и НЕчесть 103 Читати новину українською

      О реформе правосудия в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала гость студии – координатор проекта "Просуд" Екатерина Бутко.

      В чем суть реформы правосудия

      Накануне выборов представители различных общественных организаций, которые следят за ходом судебной реформы, встречались со многими кандидатами в президенты. Они стремились рассказать о своем видении изменений и понять, как видят реформу кандидаты.

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      24 общественные организации разработали повестку дня реформы правосудия. Она предусматривает обновление судебной системы, независимость судов, участие граждан в судопроизводстве и тому подобное.

      – За все время предвыборной гонки состоялись встречи только с пятью кандидатами в президенты. Наш порядок дня поддержали Дмитрий Гнап, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Руслан Кошулинский и Владимир Зеленский. Они встретились с представителями общественности и выслушали нас. Также были запланированы встречи с Юлией Тимошенко, но не получилось.

      Засідання Володимира Зеленського з експертами щодо судової реформи

      Заседание Владимира Зеленского с экспертами по судебной реформе

      Что предложила общественность

      – Всего в повестке дня четыре пункта. Важнейшие из них – это качественное обновление судейского корпуса. Говоря простыми словами, это изменения в системе выбора судей в Высшую квалификационную комиссию и Высший совет правосудия. Мы предлагаем, чтобы членами этого органа были международные представители и организации, или же общественность.

      – Во-вторых, мы стремимся избавить политическое влияние на судебную ветвь власти. И третий пункт – непосредственное участие общества в судебном процессе. То есть в Украине должны быть мировые судьи и судьи-присяжные для разрешения уголовных дел.

      Какие гарантии дали кандидаты

      – К сожалению, в программах всех кандидатов в президенты есть очень много общих популистских высказываний. А вот никакой конкретики мы так и не нашли.

      Програма Петра Порошенка
      Программа Петра Порошенко

      – Мы не встречались с Петром Алексеевичем. Он подчеркивает изменения, которые должен был бы сделать еще во времена своей каденции. Исходя из того, что он несколько лет назад заявлял, что реформа судопроизводства состоялась, а теперь снова апеллирует к ее выполнению.

      Програма Володимира Зеленського

      Программа Владимира Зеленского

      – Конкретика в программе Владимира Зеленского есть, но оценивать мы можем лишь обещание. Мы не можем никоим образом говорить о конкретных действиях, ведь этот кандидат раньше не был в политике.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Реформы Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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