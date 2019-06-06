Как реформировать судебную систему: позиция представителя партии "Голос"

О победах и поражениях реформы судопроизводства, а также о том, как можно очистить систему от недобропорядочных судей в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Провалы и достижения судебной реформы в Украине

– По результатам опроса фонда "Демократических инициатив", люди не доверяют избрание судей ни президенту, ни парламенту, ни действующим судьям. Зато считают более надежным поручить это международным и общественным экспертам.

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– Как мы все знаем, судебная реформа предусматривала создание Общественного совета добродетели. В него входят активисты, которые дают свою оценку действующим судьям. По логике, эта оценка должна быть обязательной для учета судебными органами, но на самом деле этого не происходит. В конце концов, мы имеем переназначенных судей Майдана, которые совершали множество нарушений.



Заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин

– Однако есть и положительные сдвиги. Например, формирование Высшего антикоррупционного суда, где Общественный совет международных экспертов де-факто имел возможность отлагательного вето в отношении кандидатов, которые по их мнению были не добродетельными.

Как очистить судебную систему

– Для того, чтобы оживить судейский организм надо подготовить его к самоуправлению. И его могут получать только добропорядочные. Мы все понимаем, что добропорядочные судьи не могут влиять на голосование. Я вижу, что нужно ввести в ВККС людей, которые действительно не являются представителями старой системы. Это повысит доверие к суду среди населения.



Очистка судебной системы в цифрах

– Международные партнеры часто требуют от нас такой же модели поведения, которая есть у них. Единственная проблема – человеческий материал, из которого строится судебная система сейчас не такой, как у наших партнеров. Мы можем идти по пути Казахстана и арендовать других людей, но это будет дорого и, возможно, не эффективно.

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– Прежде всего следует понять, что антикоррупционная политика начинается с самого себя. Человек сам должен принять решение, что она больше не берет взятки за свою работу. Это может произойти только по двум причинам: высокие моральные качества или неотвратимость наказания.