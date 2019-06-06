00:33
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Как реформировать судебную систему: позиция представителя партии "Голос"

      Честь и НЕчесть 22 Читати новину українською

      О победах и поражениях реформы судопроизводства, а также о том, как можно очистить систему от недобропорядочных судей в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

      Провалы и достижения судебной реформы в Украине

      – По результатам опроса фонда "Демократических инициатив", люди не доверяют избрание судей ни президенту, ни парламенту, ни действующим судьям. Зато считают более надежным поручить это международным и общественным экспертам.

      Читайте также: Высший антикоррупционный суд: чем будет заниматься и когда начнет работу

      – Как мы все знаем, судебная реформа предусматривала создание Общественного совета добродетели. В него входят активисты, которые дают свою оценку действующим судьям. По логике, эта оценка должна быть обязательной для учета судебными органами, но на самом деле этого не происходит. В конце концов, мы имеем переназначенных судей Майдана, которые совершали множество нарушений.


      Заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин

      – Однако есть и положительные сдвиги. Например, формирование Высшего антикоррупционного суда, где Общественный совет международных экспертов де-факто имел возможность отлагательного вето в отношении кандидатов, которые по их мнению были не добродетельными.

      Как очистить судебную систему

      – Для того, чтобы оживить судейский организм надо подготовить его к самоуправлению. И его могут получать только добропорядочные. Мы все понимаем, что добропорядочные судьи не могут влиять на голосование. Я вижу, что нужно ввести в ВККС людей, которые действительно не являются представителями старой системы. Это повысит доверие к суду среди населения.


      Очистка судебной системы в цифрах

      – Международные партнеры часто требуют от нас такой же модели поведения, которая есть у них. Единственная проблема – человеческий материал, из которого строится судебная система сейчас не такой, как у наших партнеров. Мы можем идти по пути Казахстана и арендовать других людей, но это будет дорого и, возможно, не эффективно.

      Читайте также: Как судьи хотят понравиться новому президенту: логическое обоснование решений по "Приватбанку"

      – Прежде всего следует понять, что антикоррупционная политика начинается с самого себя. Человек сам должен принять решение, что она больше не берет взятки за свою работу. Это может произойти только по двум причинам: высокие моральные качества или неотвратимость наказания.

      blog_ava
      В сериале "Секс и город" – американское совершеннолетие: как изменились героини за 21 год
      6 июня
      1670
      Теги: Новости Украины Законодательство Судьи Взятка Антикоррупционный суд Реформы Партия Голос Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 июня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      6 июня , 22:23 Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      341
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 июня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 1553
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      6 июня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      107
      Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      6 июня , 20:30 Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      Світлана Попова 322
      Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      6 июня , 19:01 Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      Ірина Поліщук 317
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук