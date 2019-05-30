Высший антикоррупционный суд: чем будет заниматься и когда начнет работу

О создании Высшего антикоррупционного суда, сфере его компетенции и проблемах ведомства в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайським и Галиной Чижик рассказал заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук.

Чем занимается Высший антикоррупционный суд

Создание Высшего антикоррупционного суда – это было одно из условий западных партнеров Украины. В частности, на этом настаивал МВФ, который соглашался на сотрудничество при условии, что власть будет демонстрировать эффективность в борьбе с коррупцией.

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Поэтому в 2018 году появилось ведомство, которое рассматривает такие дела:

хищение государственного имущества, совершенное с использованием служебного положения;

злоупотребление влиянием, властью или служебным положением;

использование бюджетных денег не по назначению;

предоставление бюджетных денег или кредитов из государственной сметы без прописанных в ней назначений;

предложение или дача взятки должностному лицу, чиновнику, руководителю госпредприятий;

подкуп аудитора, нотариуса, оценщика;

похищение, повреждение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей и тому подобное.



Какие дела будет рассматривать Высший антикоррупционный суд

Председателем Высшего антикоррупционного суда стала Елена Танасевич. Получить более 20 необходимых голосов от судей ей удалось с третьей попытки. На новой должности Танасевич будет работать три года.

Когда ведомство начнет работу

– По решению самого Высшего антикоррупционного суда, ведомство должно начать свою работу 5 сентября 2019 года – это ближайшая возможная дата. Планируется, что до конца августа будут подсчитаны результаты всех конкурсов, государственные органы предоставят судьям доступ к делам под грифом "Секретно", нам предоставят соответствующее помещение. Сейчас мы имеем насущную потребность в здании.

– На днях провели конкурс и определили победителя на должность руководителя аппарата. Им стал Богдан Крикливый, который пока еще проходит проверки. Поэтому лишь в конце июня он сможет приступить к выполнению своих обязанностей.



Богдан Крикливый

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