Вищий антикорупційний суд: чим займатиметься та коли розпочне роботу

Про створення Вищого антикорупційного суду, сферу його компетенції та проблеми відомства у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук.

Чим займається Вищий антикорупційний суд

Створення Вищого антикорупційного суду – це була одна з умов західних партнерів України. Зокрема на цьому наполягав МВФ, який погоджувався на співпрацю за умови, що влада демонструватиме ефективність у боротьбі з корупцією.

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Тож у 2018 році з'явилося відомство, яке розглядає справи щодо:

розкрадання державного майна, яке було вчинене з використанням службового становища;

зловживання впливом, владою або службовим становищем;

використання бюджетних грошей не за призначенням;

надання бюджетних грошей чи кредитів з державного кошторису без прописаних в ньому призначень;

пропозиція або надання хабара посадовцю, чиновнику, керівнику держпідприємств;

підкуп аудитора, нотаріуса, оцінювача;

викрадення, пошкодження, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток тощо.



Які справи розглядатиме Вищий антикорупційний суд

Головою Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич. Отримати понад 20 необхідних голосів від суддів їй вдалося з третьої спроби. На новій посаді Танасевич працюватиме три роки.

Коли відомство почне роботу

– За рішенням самого Вищого антикорупційного суду, відомство має розпочати свою роботу 5 вересня 2019 року – це найближча можлива дата. Планується, що до кінця серпня будуть підраховані результати всіх конкурсів, державні органи нададуть суддям доступ до справ під грифом "Таємно", нам нададуть відповідне приміщення. Наразі ми маємо нагальну потребу у будівлі.

– Днями провели конкурс та визначили переможця на посаду керівника апарату. Ним став Богдан Крикливий, який наразі ще проходить перевірки. Тож лише вкінці червня він зможе приступити до виконання своїх обов'язків.



Богдан Крикливий