Після десяти років в'язниці, чесний суддя виправдав невинного чоловіка

Десять страшних років за ґратами й нарешті виправдання. Історія львів'янина Іллі Давидова почалася 2004 року, коли його звинуватили в розбої у селі Урич Львівській області, наслідком якого стали тяжкі тілесні ушкодження. За словами чоловіка, правоохоронці тоді у прямому сенсі вибивали з нього зізнання.

Честь тижня

Впродовж десяти років чоловік, його родина, та адвокати шукали правду у судах. Проте судді не квапилися з виправданням. Добитися виправдовувальних вироків в суді, тобто визнання невинуватості підсудним вдається надзвичайно рідко. Проте Іллі Давидову пощастило. У березні 2015 року колегія суддів Франківського районного суду Львова, де головуючим був суддя Степан Дзеньдзюра, виправдала чоловіка.

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Суддя Дзеньдзюра та його колеги детально вивчили матеріали справи, де, окрім Давидова, фігурували ще вісім обвинувачуваних. Судді переглянули вирок для кожного з дев'яти майже по всіх частинах статей Кримінального Кодексу, за якими звинувачували підсудних. Для когось вирок залишився незмінним, хтось був виправданий за окремими статтями або, наприклад, отримав пом'якшене покарання. І тільки Іллю Давидова виправдали повністю.



"Честь тижня" – суддя Степан Дзеньдзюра

Варто зазначити, що у 2016 році апеляція це рішення скасувала і передала справу на новий розгляд іншим суддям. Підстава – склад суду було визначено не коректно. З інформації в Єдиному реєстрі судових рішень нам стало відомо, що ще у липні 2018 року суддя Франківського районного суду Львова Козюренко взявся розглядати справу.

Останній збирався забезпечити невідкладний розгляд справи. Проте, остаточного рішення в Реєстрі ми не знайшли. Ймовірно справу звичайного смертного, на відмінно від мера Одеси, все ж не поспішають розглядати. За ретельне вивчення справи й дотримання закону "Честь тижня" отримує суддя Франківського районного суду Львова Степан Дзеньдзюра.

НЕчесть тижня

В Україні заведено вважати: чим багатша та впливовіша людина, тим більша ймовірність, що її виправдають за злочин. Але насправді це не так. Точніше, не завжди так. Про справу мера Одеси Геннадія Труханова активісти та медіа активно говорять з жовтня 2018 року. Очільника міста звинувачують в організації схеми із заволодіння коштами місцевого бюджету. Нагадаємо, що мер Труханов за 185 мільйонів гривень придбав адміністративну будівлю Одеського заводу важкого кранобудування "Краян". За інформацією слідства, реальна вартість споруди у рази нижча.

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Справою Труханова займаються прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ. А поки Вищий антикорупційний суд не запрацював, розглядає її колегія суддів Малиновського райсуду Одеси. Судді, які були б зацікавлені позбутися гучної та важкої справи, навпаки, роблять усе, аби розглянути її якнайшвидше. Вірогідно, аби справа не потрапила до Антикорсуду.

Головує у справі Геннадія Труханова суддя Малиновського райсуду Одеси Сергій Черевко. Поки цей же суд роками розглядає, наприклад, справу про умисне вбивство, справу мера судді розглядають космічно швидкими темпами. За п'ять місяців у залі зачитали 215 сторінок обвинувального акту, допитали 100 свідків та дослідили 67 томів письмових доказів. Для порівняння у справі іншого посадовця – прокурора Костянтина Кулика вивчав всього три томи справи майже три роки.



"НЕчесть тижня" – суддя Сергій Черевко

Нещодавно прокурори САП заявили про зміну обвинувачення Труханову. Якби вони цього не зробили, то почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати. Після чого у справі б оголосили вирок, можливо навіть виправдувальний.

Отже, премію "НЕчесть тижня" за надшвидкий розгляд справи Труханова отримує суддя Малиновського райсуду Одеси Сергій Черевко.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.