После десяти лет тюрьмы, честный судья оправдал невинного человека

Десять страшных лет за решеткой и наконец оправдание. История львовянина Ильи Давыдова началась в 2004 году, когда его обвинили в разбое в селе Урыч Львовской области, следствием которого стали тяжкие телесные повреждения. По словам мужчины, правоохранители тогда в прямом смысле выбивали из него признание.

Честь недели

В течение десяти лет мужчина, его семья, и адвокаты искали правду в судах. Однако судьи не спешили с оправданием. Добиться оправдательных приговоров в суде, то есть признания невиновности подсудимым удается чрезвычайно редко. Однако Илье Давыдову повезло. В марте 2015 года коллегия судей Франковского районного суда Львова, где председателем был судья Степан Дзеньдзюра, оправдала мужчину.

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Судья Дзеньдзюра и его коллеги подробно изучили материалы дела, где, кроме Давыдова, фигурировали еще восемь обвиняемых. Судьи пересмотрели приговор для каждого из девяти почти по всем частям статей Уголовного Кодекса, по которым обвиняли подсудимых. Для кого–то приговор остался неизменным, кто–то был оправдан по отдельным статьям или, например, получил смягченное наказание. И только Илью Давыдова оправдали полностью.



"Честь недели" – судья Степан Дзеньдзюра

Стоит отметить, что в 2016 году апелляция это решение отменила и передала дело на новое рассмотрение другим судьям. Основание – состав суда был определен некорректно. Из информации в Едином реестре судебных решений нам стало известно, что еще в июле 2018 года судья Франковского районного суда Львова Козюренко взялся рассматривать дело.

Последний собирался обеспечить безотлагательное рассмотрение дела. Однако, окончательное решение в Реестре мы не нашли. Вероятно дело обычного смертного, в отличии от мэра Одессы, все же не спешат рассматривать. За тщательное изучение дела и соблюдения закона "Честь недели" получает судья Франковского районного суда Львова Степан Дзеньдзюра.

НЕчесть недели

В Украине принято считать: чем богаче и влиятельнее человек, тем больше вероятность, что его оправдают за преступление. Но на самом деле это не так. Точнее, не всегда так. О деле мэра Одессы Геннадия Труханова активисты и медиа активно говорят с октября 2018 года. Главу города обвиняют в организации схемы по завладению средствами местного бюджета. Напомним, что мэр Труханов за 185 миллионов гривен приобрел административное здание Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". По информации следствия, реальная стоимость сооружения в разы ниже.

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Делом Труханова занимаются прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ. А пока Высший антикоррупционный суд не заработал, рассматривает его коллегия судей Малиновского райсуда Одессы. Судьи, которые были бы заинтересованы избавиться от громкого и тяжелого дела, наоборот, делают все, чтобы рассмотреть его как можно быстрее. Вероятно, чтобы дело не попало в Антикорсуд.

Председательствует по делу Геннадия Труханова судья Малиновского райсуда Одессы Сергей Черевко. Пока этот же суд годами рассматривает, например, дело об умышленном убийстве, дело мэра судьи рассматривают космически быстрыми темпами. За пять месяцев в зале зачитали 215 страниц обвинительного акта, допросили 100 свидетелей и исследовали 67 томов письменных доказательств. Для сравнения в деле другого должностного лица – прокурора Константина Кулика изучал все три тома дела почти три года.



"Нечестие недели" – судья Сергей Черевко

Недавно прокуроры САП заявили об изменении обвинения Труханову. Если бы они этого не сделали, то началась бы завершающая стадия судебного процесса – дебаты. После чего по делу бы объявили приговор, возможно даже оправдательный.

Итак, премию "НЕчесть недели" за сверхбыстрое рассмотрение дела Труханова получает судья Малиновского райсуда Одессы Сергей Черевко.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.