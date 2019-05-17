Помощь "своим": как Высший совет правосудия работает по двойным стандартам

Высший совет правосудия – это высшая судебная инстанция в Украине. Члены органа могут увольнять или назначать судей, а также решать спорные вопросы и выносить справедливые решения. Теоретически в ВКС должны работать лучшие из лучших, настоящие профи, но очень часто происходит как раз наоборот. И люди, наделенные сверхвысокими должностями, используют свое положение в собственных целях.

Честь недели

Летом 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассматривала дисциплинарную жалобу против главы Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко. Судью обвиняли в давлении на коллег.

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Еще в начале Революции достоинства Бабенко заставлял своего подчиненного Сергея Бондаренко незаконно выселить учительницу из общежития предприятия "Азот", которое принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Женщина могла оказаться на улице, только потому что судьям нужно было где-то праздновать "День работника суда".

Судья Бондаренко не поддался давлению и вынес законное решение. За это глава суда Бабенко вызвал подчиненного и начал ему угрожать. Сергей Бондаренко записал разговор с руководителем на диктофон, а также обратился в прокуратуру и ВККС.

Высшая квалификационная комиссия решила, что Бабенко нужно уволить, но принять окончательное решение об увольнении должен был именно Высший совет правосудия. По закону, на это есть только один месяц. Однако дело в Совете лежало аж 20 месяцев. За это время судья подал иск в суд на квалифкомиссию.

Бабенко проиграл в первой инстанции, но выиграл апелляцию. Именно поэтому Высший совет правосудия отказался его увольнять. Единственной, кто обратил внимание на явное затягивание дела судьи Бабенко, стала член Высшего совета правосудия, бывшая судья Оболонского райсуда Киева Ирина Мамонтова. В апреле 2019 года она вынесла отдельное мнение, где указала, что Высший совет правосудия создал искусственные препятствия для увольнения Бабенко.



"Честь недели" – член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова

К слову, в 2014 году Мамонтова и сама, фактически, была на месте судьи Бондаренко, на которого давило руководство. Во время Революции достоинства судьи Оболонского райсуда Киева рассматривали протоколы об административных правонарушениях в отношении участников автопробега в Межигорье.

Тогда Мамонтовой, как главе суда, позвонил из Администрации Виктора Януковича заместитель Андрея Портнова. Он требовал быстро рассмотреть эти протоколы и лишать всех водителей прав управления. Когда же Мамонтова отказалась это сделать, ей поставили условие уволиться с должности главы суда. Что она и сделала. Впоследствии об этом давлении она дала показания в прокуратуре в рамках расследования дел Майдана.

Премию "Честь недели" за детальное изучение норм закона и добросовестное выполнение собственных обязанностей получает член Высшего совета правосудия Ирина Мамонтова.

НЕчесть недели

Докладчицей по делу Бабенко в Высшем совете правосудия была Татьяна Малашенкова. Именно от нее зависело, как быстро будет рассматриваться дело. Вместо того, чтобы вынести на рассмотрение вопрос об увольнении Бабенко в течение одного месяца, как того требует закон, она ждала почти два года и помогла Бабенко избежать увольнения. О грубом нарушении срока Малашенковой отметил Общественный совет добропорядочности в своем заключении, но он был отвергнут.

Бабенко не единственный, кому Татьяна Малашенкова фактически помогла избежать наказания. На должности участницы ОРУ, она покрывала судей Майдана, которые сажали за решетку активистов Революции достоинства и всячески поддерживали режим бывшего президента Виктора Януковича. Именно при участии Малашенковой избежал наказания заместитель главы Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов, который обязал "Беркут" разогнать Майдан.

Не спешила Малашенкова с рассмотрением жалобы на главу Шестого апелляционного административного суда Андрея Горяйнова. Журналисты обнаружили у него немало незадекларированного имущества, оформленного на бывшую тещу. Активисты подали жалобу на Горяйнова еще в сентябре 2016 года, но Малашенкова рассмотрела ее только в марте 2019 года и отказала в открытии дела.



"НЕчесть недели" – судья Татьяна Малашенкова

Однако все эти факты и негативное заключение ОСД не помешали Малашенковой стать судьей Верховного Суда. Соответствующий указ в мае 2019 года подписал еще действующий президент Петр Порошенко. Стоит добавить, Малашенкова попала в ВРП именно по квоте Президента Порошенко. И, вероятно, продвигалась по карьерной лестнице благодаря персональным контактам, ведь до назначения в ВРП Малашенкова долгое время работала юристом в компаниях, принадлежащих Порошенко и баллотировалась в Верховную Раду по списку от "БПП".

За нарушение требований закона и пренебрежение собственными обязанностями премию "НЕчесть недели" получает экс-член Высшего совета правосудия и судья Верховного Суда Татьяна Малашенкова.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь.