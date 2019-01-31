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      Как простой украинской судье удалось нажить квартиру за десятки миллионов

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      Заместитель председателя Апелляционного админсуда Светлана Шелест получила в подарок в люксовом комплексе "Липская башня" квартиру, приблизительная стоимость которой колеблется от 20 до 85 миллионов гривен.

      НЕчесть недели

      Премию "НЕчесть недели" получает служительница Фемиды, которая победила на фейковых выборах в ВРУ – это заместитель председателя Шестого Апелляционного админсуда Светлана Шелест.

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      Коллег и друзей судьи Оксану Эпель, Богдана Санина и Александра Сасевича журналисты зафиксировали на той самой встрече по согласованию кандидатов, о которой упоминали ранее. Сама же судья Светлана Шелест тоже подтвердила журналистам, что была на этой встрече.

      Однако судья получает премию не за победу на выборах или вероятное согласование кандидатов – вызывают сомнения происхождения ее доходов. В частности, подаренная  Светлане Шелест квартира в люксовом комплексе “Липская башня”, который находится на улице Институтской в Киеве. Приблизительная стоимость такого жилья, а именно 148 квадратов, колеблется от 20 до 85 миллионов гривен.


      "НЕчесть недели" – судья Светлана Шелест

      На собеседовании в 2016-м году Высшая квалифкомиссия даже не спросила судью, кто подарил ей такое дорогое имущество, и не повлияет ли это на ее независимость. Так что как простой украинской судье удалось нажить квартиру за миллионы, оставалось тайной.

      Однако недавно в комментарии журналистам Шелест пояснила, что эту квартиру ей подарила мать, которая работала врачом за рубежом. Интересно в какой стране врачи столько зарабатывают? Нужно спросить у Супрун.

      Итак, премию "НЕчесть недели" за сомнительное происхождение своего имущества получает судья Шестого апелляционного админсуда Светлана Шелест.

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      Честь недели

      Судьи имеют возможность выбирать часть членов органа, который отвечает за назначение и увольнение судей – Высшего совета правосудия.

      Лауреат нашей премии "Честь недели" недавно рассказал, насколько мизерными являются шансы честных и независимых кандидатов попасть в ВРП. Ведь список кандидатов, за которых нужно голосовать, согласовывается заранее.

      В конце прошлого года еще за день до последних выборов в Высший совет правосудия активистка “Автомайдана” Екатерина Бутко предусмотрела четверку победителей с политическими связями, которых на следующий день выбрало судейское сообщество. Судья Третьего апелляционного админсуда Сергей Чумак, который проиграл в выборах, объяснил, как именно согласуются кандидаты.

      Такие кандидаты согласовываются председателями кассационных судов, затем доводятся до апелляций, на которых собирают делегации и раздают так называемые списки "рекомендованных" властью кандидатов,
      – сказал Сергей Чумак.

      По информации журналистов, за час до съезда судей часть служителей Фемиды собралась в помещении Кассационного административного суда, вероятно, чтобы напомнить, за кого следует голосовать.


      "Честь недели" – судья Сергей Чумак

      Сергей Чумак в своем выступлении также заверил, что так называемые согласованные кандидаты не будут защищать интересы всех судей, а только тех, кто их согласовал на эту должность. Интересно, что желаемую должность, несмотря на свое желание защищать судейскую независимость, он не получил. Однако сейчас служитель Фемиды участвует в конкурсе в Верховный суд.

      Во время собеседования с квалификационной комиссией он поставил под сомнение прозрачность конкурса.

      Хочу выразить недоверие ВККС и тем процедурам, по которым проводится конкурс. Во-первых, относительно предыдущего конкурса – решения ВККС являются немотивированными. На первом конкурсе появились такие результаты: со 102 места лицо попало в "призовую тридцатку", и никаких объяснений ни общество, ни судебное сообщество, ни участники конкурса не получили,
      – добавил он.

      Однако конкурсы должны проходить на честных и прозрачных началах, ведь манипуляции, о которых вспомнил кандидат, подрывают доверие не только к тем, кто выбирает, но и к избранным судьям и членам судейского управления.

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      Итак, премию "Честь недели" за призывы к прозрачности выборов и конкурсов на самые высокие судейские должности получает судья Третьего апелляционного административного суда Сергей Чумак.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

      Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь.

      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Деньги Видеоблоги Судьи Новости недвижимости Коррупция
      Источник: 24 канал
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