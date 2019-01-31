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      Як простій українській судді вдалося нажити квартиру за десятки мільйонів

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      Заступниця голови Апеляційного адмінсуду Світлана Шелест отримала у подарунок квартиру в люксовому комплексі “Липська вежа”, приблизна вартість якої коливається від 20-ти до 85-ти мільйонів гривень.

      НЕчесть тижня

      Премію "НЕчесть тижня" отримує служителька Феміди, яка перемогла на фейкових виборах до ВРП – це заступниця голови Шостого Апеляційного адмінсуду Світлана Шелест.

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      Колег та друзів судді Оксану Епель, Богдана Санін та Олександра Сасевича журналісти зафіксували на тій самій зустріч з узгодження кандидатів, про яку згадували раніше. Сама ж суддя Світлана Шелест теж підтвердила журналістам, що була на цій зустрічі.

      Проте, премію суддя отримує не за перемогу на виборах чи імовірному узгодженні кандидатів – викликають сумніви походження її статків. Зокрема, подарована квартира Світлані Шелест в люксовому комплексі “Липська вежа”, який знаходиться на вулиці Інститутській в Києві. Приблизна вартість такого житла, а саме 148 квадратів, коливається від 20-ти до 85-ти мільйонів гривень.


      "НЕчесть тижня" – суддя Світлана Шелест

      На співбесіді в 2016-му році Вища кваліфкомісія навіть не запитала суддю, хто подарував їй таке дороге майно, та чи не вплине це на її незалежність. Тож як простій українській судді вдалося нажити квартиру за мільйони залишалось таємницею.

      Проте, недавно в коментарі журналістам Шелест пояснила, що цю квартиру їй подарувала мати, яка працювала лікарем за кордоном. Цікаво в якій країні лікарі стільки заробляють? Потрібно запитати в Супрун.

      Отже, премію "НЕчесть тижня" за сумнівне походження свого майна отримує суддя Шостого апеляційного адмінсуду Світлана Шелест.

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      Честь тижня

      Судді мають можливість обирати частину членів органу, який відповідає за призначення та звільнення суддів – Вищої ради правосуддя.

      Лауреат нашої премії "Честь тижня" нещодавно розповів, наскільки мізерними є шанси чесних та незалежних кандидатів потрапити до ВРП. Адже список кандидатів, за яких потрібно голосувати, погоджується заздалегідь.

      В кінці минулого року ще за день до останніх виборів в Вищу раду правосуддя активістка “Автомайдану” Катерина Бутко передбачила четвірку переможців з політичними зв’язками, яку наступного дня обрала суддівська спільнота. Суддя Третього апеляційного адмінсуду Сергій Чумак, який програв у виборах, пояснив, як саме узгоджуються кандидати.

      Такі кандидати узгоджуються головами касаційних судів, потім доводяться до апеляцій, на яких збирають делегації і роздають так звані списки "рекомендованих" владою кандидатів,
      – сказав Сергій Чумак.

      За інформацією журналістів, за годину до з’їзду суддів частина служителів Феміди зібралася у приміщенні Касаційного адміністративного суду, аби імовірно наголосити, за кого слід голосувати.


      "Честь тижня" – суддя Сергій Чумак

      Сергій Чумак в своєму виступі також запевнив, що так звані узгоджені кандидати не будуть захищати інтереси усіх суддів, а лише тих, хто їх узгодив на цю посаду. Цікаво, що бажану посаду попри своє бажання захищати суддівську незалежність він не отримав. Проте зараз служитель Феміди бере участь в конкурсі до Верховного суду.

      Під час співбесіди з Кваліфкомісією він поставив під сумнів прозорість конкурсу.

      Хочу висловити недовіру ВККС і тим процедурам, за якими проводиться конкурс. По-перше, щодо попереднього конкурсу – рішення ВККС є невмотивованими. На першому конкурсі з’явились такі результати: з 102 місця особа попала у "призову тридцятку", і жодних пояснень ні суспільство, ні судова спільнота, ні учасники конкурсу не отримали,
      – додав він.

      Проте конкурси мають проходити на чесних та прозорих засадах, адже маніпуляції, про які згадав кандидат, підривають довіру не лише до тих, хто обирає, а й до обраних суддів та членів суддівського врядування.

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      Отже, премію "Честь тижня" за заклики до прозорості виборів та конкурсів на найвищі суддівські посади отримує суддя Третього апеляційного адміністративного суду Сергій Чумак.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.

      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Гроші Корупція Новини нерухомості Судді Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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