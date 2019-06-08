Статус судьи, неприкосновенность и имущество вернул себе экс-глава Хозсуда времен Януковича

Бывший глава Высшего хозяйственного суда времен президентства Виктора Януковича – Виктор Татьков – вернул себе статус судьи, а с части элитного имущества его близкого окружения сняли арест.

Большая палата Верховного суда 4 июня признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда, говорится в сюжете программа "Схемы: коррупция в деталях" – "Реванш судьи Татькова".

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​Решение этого суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Это означает, что Татьков таким образом восстановился в статусе судьи и вернул себе судейскую неприкосновенность. Это усложнит работу украинскому следствию, ведь теперь для задержания Татькова, взятия его под стражу или ареста нужно будет получить согласие Высшего совета правосудия.

Татьков был уволен с должности судьи Высшего хозяйственного суда постановлением Верховной Рады 29 сентября 2016 года. Все потому, что судья нарушил требования несовмещения.

Однако Татьков почти сразу обжаловал решение парламента, аргументируя это нарушением процедуры его принятия. Аргументом адвокатов судьи было то, что Татькова несвоевременно уведомили о рассмотрении в парламенте вопроса о его увольнении. Поэтому этот вопрос рассмотрели при отсутствии судьи и без обсуждения. Кроме того, адвокаты Татькова в жалобе отметили, что во время голосования отдельные депутаты голосовали карточками отсутствующих народніх избранников, то есть "кнопкодавили".



Судья Татьков

В чем подозревают судью Татькова?

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Во времена президентства Януковича Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года судью официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

На сегодня судья скрывается от украинского правосудия за границей. Сначала Татьков лечился в Германии, а впоследствии находился в Австрии, где попросил политического убежища.

Многочисленное имущество, оформленное на близких и друзей Татькова, было арестовано в рамках уголовного дела. 28 марта 2019 года суд удовлетворил ходатайство следователей управления спецрасследований ГПУ и передал 143 объекта недвижимости окружение Татькова в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным ГПУ, близкие к экс-судье люди долго получали доход от сдачи этого имущества в аренду в размере около 8 миллионов гривен ежемесячно.

30 мая 2019 года стало известно, что судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества окружение Татькова – 4 квартир, 3 гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе Киева "Новопечерские липки". Эта недвижимость оформлена на Ольгу Братусь и Бориса Катасонова – родителей оперной певицы Анны Братусь, которая является подругой семьи Татькова.



Близкие к семье судьи Татькова

​Основанием для такого решения стали доводы о том, что владельцы этого имущества якобі имели свои собственные доходы, чтобы приобрести всю эту недвижимость.

По данным Государственной фискальной службы, с 1998 года Катасонов заработал всего 155 тысяч гривен, а Ольга Братусь – около 1,3 миллиона гривен. Этих денег не хватило бы для покупки такой элитной недвижимости в Киеве, отмечают журналисты. Защитники от комментариев отказались.

Смотрите программу "Схемы", в которой рассказывается о судье Татькове: