Онищенку остаточно заборонили балотуватися в Раду

Верховний суд остаточно заборонив нардепові-втікачеві Олександрові Онищенку брати участь у парламентських виборах, не задовольнивши новий позов політика.

Верховний суд повторно розглядав цю справу, бо Онищенко надав додаткові докази, які, як гадає політик, доводять, що він представляв Україну на кінних змаганнях закордоном. Саме це Онищенко і називає поважною причиною, чому він останні 5 років проживав не в Україні. А, за законом, саме стільки потрібно, щоб мати право балотуватися в Раду.

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Проте Верховний суд відхилив позов Онищенка і залишив у силі попереднє своє рішення про заборону політику балотуватися до парламенту.

Що відомо про Онищенка, вибори і кінні змагання?

Онищенко заявив намір знову балотуватися до Ради на початку червня 2019 року. Проте ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації, бо той з 2016 року не проживає на території України. Адже кандидат у депутати має проживати в країні останні 5 років перед виборами.

Свою відсутність в Україні Онищенко пояснив тим, що в 2016 році його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника" за кордоном. Тож політик подав до суду на рішення ЦВК. Суд задовольнив позов політика і зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом у 93-му виборчому окрузі в Київській області.

ЦВК оскаржила це рішення суду і виграла справу у Верховному суді. ВС дійшов висновку, що доводи Онищенка про порушення вимог під час вирішення питання про реєстрацію його кандидатом не були підтверджені, тож суд констатував відсутність підстав для задоволення позову політика. Онищенко оскаржив це рішення, проте 5 липня Верховний суд поставив крапку в цій епопей і остаточно заборонив нардепу вдруге балотуватися до парламенту.

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Дивіться відео про Олександра Онищенка:

Чому Онищенко втік з України? Онищенка звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. За даними НАБУ, нардеп зі спільниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через псевдобіржі.



Внаслідок цієї схеми з 2013 по 2016 рік держава зазнала збитків на понад 1,613 мільярда гривень. А збитки, яких зазнало "Укргазвидобування", оцінюють у понад 740 мільйонів гривень.



У 2016 році Онищенко втік з України та досі перебуває у розшуку. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету та дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності, затримати та арештувати.



Сам Онищенко всі звинувачення відкидає та заявляв, що перебуває в Іспанії. Справа щодо нардепа перебуває в суді.