Нардеп Онищенко не міг представляти Україну на кінних змаганнях, – міністр спорту

Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 року і досі не скеровувало і не фінансувало участь народного депутата-втікача Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях з кінного спорту.

Так міністр молоді та спорту Ігор Жданов прокоментував рішення суду, який дозволив Онищенку балотуватися на виборах до Верховної Ради. Цей суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом у депутати, попри те, що він не жив останні 5 років в Україні. Свою відсутність політик аргументував тим, що весь цей час представляв Україну на кінних змаганнях закордоном.

Дізнайтеся, як одіозний Онищенко наживався на українському газі

Жданов також повідомив, що Онищенко не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Тож нардеп не може офіційно представляти державу на міжнародних змаганнях.

Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством жодних відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях,

– зазначив міністр спорту.

Що відомо про Онищенка, вибори і кінні змагання?

Онищенко заявив про плани іти на парламентські вибори на початку червня 2019 року. Проте 15 червня ЦВК розглянула подані нардепом документи і відмовила Онищенку в реєстрації, бо той з 2016 року не проживає на території України, тоді як кандидат у депутати має проживати в країні останні 5 років перед виборами.

Свою відсутність в Україні Онищенко пояснив тим, що в 2016 році його делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника" за кордоном. Тож політик подав до суду на рішення ЦВК. Суд задовольнив позов Онищенка і зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом у 93-му виборчому окрузі в Київській області.

Що відомо про Онищенка та його втечу з України? Онищенка звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через псевдобіржі.



Через це держава зазнала збитків на понад 1,613 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. А збитки, яких зазнало "Укргазвидобування", оцінюють у понад 740 мільйонів гривень.



У 2016 році Онищенко втік з України та перебуває у розшуку. Проте Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету та дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності, затримати та арештувати.



Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії та всі звинувачення відкидає. Справу щодо нардепа вже скерували до суду, перші засідання призначені на червень 2019 року.

Дивіться відео про Олександра Онищенка: