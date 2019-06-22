Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати одіозного Онищенка кандидатом в Раду

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у депутати на позачергові вибори до Верховної Ради, попри те, що він не жив останні 5 років в Україні.

Суд своє рішення пояснив тим, що Онищенко, який втік з України і тривалий час жив за її межами, нібито насправді "представляв Україну на кінних змаганнях", повідомляє "Слідство.Інфо".

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Скандальний Онищенко заявив про намір балотуватися у нардепи на початку червня. ЦВК 15 червня розглянула подані ним документи і – відмовила в реєстрації.

Онищенко свою відсутність в Україні пояснив тим, що його у 2016 році делегували для участі у кінних змаганнях "у статусі вершника" за кордоном і подав у суд на рішення ЦВК.

Для підтвердження своїх слів Онищенко навіть надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

У підсумку суд взяв до уваги ці аргументи, задовольнив клопотання і зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом по 93-му округу в Київській області.

Сам політик у своєму Facebook написав, що "отримав хороші новини".

Що відомо про втечу Онищенка з України?Він утік із України у 2016 році та наразі перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету. Водночас український парламент дав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.



За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму у понад 1,613 мільярда гривень. Слідство переконує, що він є причетним до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів гривень. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.



Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії та всі звинувачення у свій бік відкидає. Тим часом, справу Онищенка було скеровано до суду, перші засідання були призначеними на червень 2019 року.

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