Суд арештував майже 24 мільйони гривень з фірми скандального Онищенка
Суд Києва стягнув з фірми Олександра Онищенка "Надра Геоцентр" 23,78 мільйони гривень податкового боргу, що утворився через договір про спільну діяльність компанії скандального нардепа-втікача і ПАТ "Укргазвидобування".
З позовом про стягнення боргу звернулася Карлівська податкова інспекція у Полтавській області, повідомляє "Судовий репортер".
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Суд встановив, що заборгованість з рентної плати за користування надрами повинна стягнутися з фірми Онищенка, яка відповідальна за сплату податків у рамках договору про спільну діяльність.
За інформацією НАБУ, фірму "Надра Геоцентр" контролює нардеп-утікач Олександр Онищенко. Юридичним засновником фірми є кіпрська компанія "Фастіло Трейдінг ЛТД". Раніше співзасновником був сам Онищенко.
Що таке "газова справа" Онищенка?Слідство з’ясувало, що в період 2013-2016 років члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень. Внаслідок цього держпідприємство "Укргазвидобування", яке видобуває газ, зазнало збитків на понад 740 мільйонів гривень.
До участі у "газовій схемі" причетні 29 осіб, у тому числі Олександр Онищенко. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.
Зазначимо, що Онищенко втік з України та вже понад 2 роки переховується від українського правосуддя.
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