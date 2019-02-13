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      НАБУ викликало Онищенка для вручення обвинувального акту: з'явилася реакція нардепа-втікача

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      НАБУ викликало Онищенка для вручення обвинувального акту: з'явилася реакція нардепа-втікача
      НАБУ викликало Онищенка для вручення обвинувального акту: з'явилася реакція нардепа-втікача / da-info.pro

      Національне антикорупційне бюро заявило про виклик нардепа-втікача Олександра Онищенка, якого підозрюють у створенні незаконної газової схеми.

      Депутата Верховної ради Онищенка викликають 16 лютого, йдеться у виданні "Урядовий кур'єр".

      Читайте також: НАБУ завершило розслідування газової справи нардепа-втікача Онищенка

      "Національне антикорупційне бюро України... викликає підозрюваного Онищенка Олександра Романовича 16 лютого об 11:00 год до Національного антикорупційного бюро... для вручення обвинувального акту в кримінальному провадженні", – сказано у повідомленні.

      Що таке "газова справа" Онищенка?Слідство з’ясувало, що в період 2013-2016 років члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень. Внаслідок цього держпідприємство "Укргазвидобування", яке видобуває газ, зазнало збитків на понад 740 мільйонів гривень.

      До участі у "газовій схемі" причетні 29 осіб, у тому числі Олександр Онищенко. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

      Зазначимо, що Онищенко втік з України та вже понад 2 роки переховується від українського правосуддя.

      Натомість Олександр Онищенко наголосив, що такі повістки працівники НАБУ можуть вручати (за міжнародним договором про правову допомогу) лише після згоди Верховної Ради та через консульства, а не через прес-службу НАБУ. 

      Ситник міцно попався на гачок у справі про продаж незадекларованої нерухомості в Криму, тому він вже давно не антикорупціонер, а пішак Банкової. І робить все, що йому говорять. З 2016 року раз на квартал Артем Ситник звітує, що закінчив з моєю справою. А я сиджу на березі Середземного моря, і чекаю, поки їх взуття пропливе повз. Через півтора місяці,
      – написав у Facebook Олександр Онищенко.

      Скріншот посту Онищенка
      Скріншот посту Онищенка

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      Теги: Новини України Розслідування НАБУ Гроші Артем Ситник Олександр Онищенко Газ
      Джерело: 24 канал
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