НАБУ вызвало Онищенко для вручения обвинительного акта: появилась реакция нардепа-беглеца

Национальное антикоррупционное бюро заявило о вызове нардепа-беглеца Александра Онищенко, которого подозревают в создании незаконной газовой схемы.

Депутата Верховной рады Онищенко вызывают 16 февраля, говорится в издании "Правительственный курьер".

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"Национальное антикоррупционное бюро Украины ... вызывает подозреваемого Онищенко Александра Романовича 16 февраля в 11:00 ч в Национальное антикоррупционное бюро ... для вручения обвинительного акта в уголовном производстве", – говорится в сообщении.

Что такое "газовое дело" Онищенко?

Следствие выяснило, что в период 2013-2016 годов члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 миллиарда гривен. В результате госпредприятие "Укргазвыдобування", которое добывает газ, понесло убытки более чем на 740 миллионов гривен.



К участию в "газовой схеме" причастны 29 человек, в том числе Александр Онищенко. Его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.



Отметим, что Онищенко бежал из Украины и уже более 2 лет скрывается от украинского правосудия.

В то же время Александр Онищенко отметил, что такие повестки работники НАБУ могут вручать (по международному договору о правовой помощи) только после согласия Верховной Рады и через консульства, а не через пресс-службу НАБУ.

Сытник крепко попался на крючок по делу о продаже незадекларированной недвижимости в Крыму, поэтому он уже давно не антикоррупционер, а пешка Банковой. И делает все, что ему говорят. С 2016 года раз в квартал Артем Сытник отчитывается, что закончил с моим делом. А я сижу на берегу Средиземного моря, и жду, пока их обувь проплывет мимо. Через полтора месяца,

– написал в Facebook Александр Онищенко.



Скриншот поста Онищенко