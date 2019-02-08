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      НАБУ завершило расследование газового дела нардепа-беглеца Онищенко

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      НАБУ завершило расследование дела Онищенко
      НАБУ завершило расследование дела Онищенко / Pravda.com.ua

      Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по "газовому делу" народного депутата-беглеца Александра Онищенко. В ближайшее время обвинительный акт направят в суд.

      "На днях закончено дело в отношении господина Онищенко. Это последняя часть дела, где фигурировал председатель ГФС. На сегодня расследование завершено и обвинительный акт будет направлен в суд в ближайшее время", – сказал на пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник.

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      Он добавил, что за последние полгода 44 лицам сообщено о подозрении, в суд направлено 32 уголовных дела по топ-коррупции.

      Что такое "газовое дело" Онищенко?Следствие выяснило, что в период 2013-2016 годов члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 миллиарда гривен. В результате госпредприятие "Укргаздобыча", которое добывает газ, понесло убытки более чем 740 миллионов гривен.

      К участию в "газовой схеме" причастны 29 человек, в том числе Александр Онищенко. Его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

      Онищенко бежал из Украины и уже более 2 лет скрывается от украинского правосудия.

      Смотрите видео про Александра Онищенко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Артем Сытник Криминальные новости Газ Коррупция Расследования НАБУ Александр Онищенко
      Источник: 24 канал
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