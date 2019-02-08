НАБУ завершило розслідування газової справи нардепа-втікача Онищенка

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо "газової справи" народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Найближчим часом обвинувальний акт скерують до суду.

"На днях закінчена справа щодо пана Онищенка. Це останній шматок справи, де фігурував голова ДФС. На сьогодні розслідування завершено і обвинувальний акт буде скеровано до суду найближчим часом", – сказав на прес-конференції директор НАБУ Артем Ситник.

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Він додав, що за останні півроку 44 особам повідомлено про підозру, до суду скеровано 32 кримінальні справи щодо топ-корупції.

Що таке "газова справа" Онищенка? Слідство з’ясувало, що в період 2013-2016 років члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень. Внаслідок цього держпідприємство "Укргазвидобування", яке видобуває газ, зазнало збитків на понад 740 мільйонів гривень.



До участі у "газовій схемі" причетні 29 осіб, у тому числі Олександр Онищенко. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.



Онищенко втік з України та вже понад 2 роки переховується від українського правосуддя.

Дивіться відео про Олександра Онищенка: