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      НАБУ завершило розслідування газової справи нардепа-втікача Онищенка

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      НАБУ завершило розслідування справи Онищенка
      НАБУ завершило розслідування справи Онищенка / Pravda.com.ua

      Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо "газової справи" народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Найближчим часом обвинувальний акт скерують до суду.

      "На днях закінчена справа щодо пана Онищенка. Це останній шматок справи, де фігурував голова ДФС. На сьогодні розслідування завершено і обвинувальний акт буде скеровано до суду найближчим часом", – сказав на прес-конференції директор НАБУ Артем Ситник.

      Читайте також: Як одіозний Онищенко наживався на українському газі: цинічні схеми у графіці

      Він додав, що за останні півроку 44 особам повідомлено про підозру, до суду скеровано 32 кримінальні справи щодо топ-корупції.

      Що таке "газова справа" Онищенка? Слідство з’ясувало, що в період 2013-2016 років члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень. Внаслідок цього держпідприємство "Укргазвидобування", яке видобуває газ, зазнало збитків на понад 740 мільйонів гривень.

      До участі у "газовій схемі" причетні 29 осіб, у тому числі Олександр Онищенко. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

      Онищенко втік з України та вже понад 2 роки переховується від українського правосуддя.

      Дивіться відео про Олександра Онищенка:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Онищенко НАБУ Розслідування Корупція Газ Кримінальні новини Артем Ситник
      Джерело: 24 канал
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