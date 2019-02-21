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      Суд арестовал почти 24 миллиона гривен с фирмы скандального Онищенко

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      Александр Онищенко
      Александр Онищенко / Радио Свобода

      Суд Киева взыскал с фирмы Александра Онищенко "Надра Геоцентр" 23,78 миллиона гривен налогового долга, образовавшегося по договору о совместной деятельности компании скандального нардепа-беглеца и ПАО "Укргаздобыча".

      С иском о взыскании долга обратилась Карловская налоговая инспекция в Полтавской области, сообщает "Судебный репортер".

      Читайте также: НАБУ вызвало Онищенко для вручения обвинительного акта: появилась реакция нардепа-беглеца

      Суд установил, что задолженность по рентной плате за пользование недрами должна быть взискана с фирмы Онищенко, которая ответственна за уплату налогов в рамках договора о совместной деятельности.

      По информации НАБУ, фирму "Надра Геоцентр" контролирует нардеп-беглец Александр Онищенко. Юридическим учредителем фирмы является кипрская компания "Фастило Трейдинг ЛТД". Ранее соучредителем был сам Онищенко.

      Что такое "газовое дело" Онищенко?
      Следствие выяснило, что в период 2013-2016 годов члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации газа, в размере более 1,6 миллиарда гривен. Вследствие этого госпредприятие "Укргаздобыча", которое добывает газ, понесло убытки более чем на 740 миллионов гривен.

      К участию в "газовой схеме" причастны 29 человек, в том числе Александр Онищенко. Его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

      Отметим, что Онищенко сбежал из Украины и уже более 2 лет скрывается от украинского правосудия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Судьи Деньги Александр Онищенко
      Источник: 24 канал
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