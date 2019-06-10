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      Опальний нардеп-утікач Онищенко заявив про участь у парламентських виборах

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      Опальний нардеп-утікач Онищенко заявив про участь у парламентських виборах

      Народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України та наразі перебуває поза її межами, має намір найближчим часом повернутися. Крім того, політик заявив, що йде на вибори до Ради.

      За словами Онищенка, балотуватиметься він у 93-му мажоритарному окрузі. Відтак, найближчим часом він має намір повернутися до України, аби подати відповідні документи в ЦВК, пише LIGA.net.

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      Тим часом, українські ЗМІ поширили інформацію, що у цьому ж окрузі балотуватиметься гімнастка Анна Різатдінова, що народила Онищенку сина: з ним дівчина познайомилася на змаганнях з художньої гімнастики в Європі. За словами журналістів, йтиме вона від партії чинного президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

      Щоправда, сам Онищенко про такі наміри Різатдінової нічого не знає. Зокрема, він переконує, що вони вже давно не спілкуються. Крім того, прізвище гімнастки є відсутнім у попередньому списку кандидатів у мажоритарних округах від "Слуги народу".

      Онищенко висловлював бажання повернутися до України ще наприкінці травня. Тоді політик передусім планував приїхати, аби взяти участь у засіданні суду за його справою. Крім того, він зазначив, що розглядає можливість участі в парламентських виборах, але не розповів, з якою саме політичною силою йтиме.

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      Теги: Олександр Онищенко Новини України Новини політики
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