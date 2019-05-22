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      Нардеп-утікач Онищенко збирається повернутися в Україну та взяти участь у виборах

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      Олександр Онищенко
      Олександр Онищенко / Фото з відкритих джерел

      Олександр Онищенко заявив, що повернеться в Україну для участі в судовому процесі. Він наголосив, що про свою готовність і плани повернутися повідомляв судові органи і НАБУ.

      Онищенко зазначив що вже сьогодні, 22 травня, відбудеться перше засідання суду, проте на ньому він не буде присутній, а планує приїхати на друге засідання, повідомило видання "112 Україна".

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      Я до Києва не повернувся ще, я просто написав у судові органи, що готовий брати участь в своєму судовому процесі. Думаю, завтра буде перше засідання суду, і на друге засідання я вже приїду. Думаю, там, десять днів – два тижні,
      – заявив Онищенко.

      Крім того, нардеп-утікач додав, що розглядає можливість участі в парламентських виборах, але не розповів, з якою саме політичною силою.

      Також Онищенко заявив, що має намір домагатися через суди переслідування президента України Петра Порошенка "через його корупційні схеми".

      Раніше НАБУ повідомило, що перше засідання суду у газовій справі депутата Олександра Онищенка призначено на 10 червня 2019 року.

      Онищенко вже понад 3 роки переховується від українського правосуддя.

      Що таке "газова справа" Онищенка?Слідство з’ясувало, що в період 2013-2016 років члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень. Внаслідок цього держпідприємство "Укргазвидобування", яке видобуває газ, зазнало збитків на понад 740 мільйонів гривень.

      До участі у "газовій схемі" причетні 29 осіб, у тому числі Олександр Онищенко. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
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