Нардеп-утікач Онищенко збирається повернутися в Україну та взяти участь у виборах

Олександр Онищенко заявив, що повернеться в Україну для участі в судовому процесі. Він наголосив, що про свою готовність і плани повернутися повідомляв судові органи і НАБУ.

Онищенко зазначив що вже сьогодні, 22 травня, відбудеться перше засідання суду, проте на ньому він не буде присутній, а планує приїхати на друге засідання, повідомило видання "112 Україна".

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Я до Києва не повернувся ще, я просто написав у судові органи, що готовий брати участь в своєму судовому процесі. Думаю, завтра буде перше засідання суду, і на друге засідання я вже приїду. Думаю, там, десять днів – два тижні,

– заявив Онищенко.

Крім того, нардеп-утікач додав, що розглядає можливість участі в парламентських виборах, але не розповів, з якою саме політичною силою.

Також Онищенко заявив, що має намір домагатися через суди переслідування президента України Петра Порошенка "через його корупційні схеми".

Раніше НАБУ повідомило, що перше засідання суду у газовій справі депутата Олександра Онищенка призначено на 10 червня 2019 року.

Онищенко вже понад 3 роки переховується від українського правосуддя.

Що таке "газова справа" Онищенка?Слідство з’ясувало, що в період 2013-2016 років члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень. Внаслідок цього держпідприємство "Укргазвидобування", яке видобуває газ, зазнало збитків на понад 740 мільйонів гривень.



До участі у "газовій схемі" причетні 29 осіб, у тому числі Олександр Онищенко. Його звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.