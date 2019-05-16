Скандальні призначення: за що Порошенко нагородив особистого охоронця

П'ятий президент України Петро Порошенко не кидає боротьбу за владу і хоче отримати високий результат на парламентських виборах.

Про це в ефірі 24 каналу сказав головний редактор Цензор.net Юрій Бутусов.

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За його словами, прораховує, яким чином він може взяти участь у виборах 2024 року. Рівень його амбіцій після поразки на виборах не знизився, а навпаки. Тому він зацікавлений у тому, щоб посилювати свої позиції у владі, силових структурах.

Призначення різні, їх всі не можна називати політичними, там є й нормальні. Завжди так роблять – в указ вносять людей по яких немає суперечок і всі розуміють, що це потрібно зробити, бо вони заслужені. І разом з ними ще й сумнівні призначення, а є й такі, які викликають відразу,

– зазначив журналіст.

На його думку, найбільш негативним "героєм" є начальник особистої охорони президента Юрій Федоров, якого перевели у військову розвідку. Через тиждень "служби" там у Міністерстві оборони представили його як генерала-лейтенанта.



Юрій Федоров

До цього він був генерал-майором державної охорони. Це відносно невеликий підрозділ, який очолює Валерій Гелетей, який від Віктора Ющенка за чотири роки президентства отримав чотири генеральських звання.

І така сама ситуація з Федоровим, він довірена, наближена особа до Порошенка, як ми знаємо від Олександра Онищенка.

Депутат-втікач Олександр Онищенко, за словами гостя програми, був замішаний у корупційних схемах. Він написав книжку, у якій розказав, як передавав гроші чинному главі держави через особистого охоронця.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 15 квітня 2019 року