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      Скандальні призначення: за що Порошенко нагородив особистого охоронця

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty image

      П'ятий президент України Петро Порошенко не кидає боротьбу за владу і хоче отримати високий результат на парламентських виборах.

      Про це в ефірі 24 каналу сказав головний редактор Цензор.net Юрій Бутусов.

      Читайте також: Аванс "своїм" людям чи збереження впливу: чому Порошенко роздає нагороди

      За його словами,  прораховує, яким чином він може взяти участь у виборах 2024 року. Рівень його амбіцій після поразки на виборах не знизився, а навпаки. Тому він зацікавлений у тому, щоб посилювати свої позиції у владі, силових структурах.

      Призначення різні, їх всі не можна називати політичними, там є й нормальні. Завжди так роблять – в указ вносять людей по яких немає суперечок і всі розуміють, що це потрібно зробити, бо вони заслужені. І разом з ними ще й сумнівні призначення, а є й такі, які викликають відразу,
      – зазначив журналіст.

      На його думку, найбільш негативним "героєм" є начальник особистої охорони президента Юрій Федоров, якого перевели у військову розвідку. Через тиждень "служби" там у Міністерстві оборони представили його як генерала-лейтенанта.


      Юрій Федоров

      До цього він був генерал-майором державної охорони. Це відносно невеликий підрозділ, який очолює Валерій Гелетей, який від Віктора Ющенка за чотири роки президентства отримав чотири генеральських звання.

      І така сама ситуація з Федоровим, він довірена, наближена особа до Порошенка, як ми знаємо від Олександра Онищенка.

      Депутат-втікач Олександр Онищенко, за словами гостя програми, був замішаний у корупційних схемах. Він написав книжку, у якій розказав, як передавав гроші чинному главі держави через особистого охоронця.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 15 квітня 2019 року

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Олександр Онищенко
      Джерело: 24 канал
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